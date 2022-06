Losde Mar del Plata repudiaron el respaldo que hizo el Ente Municipal de Turismo local (Emtur) al proyecto que busca autorizar el funcionamiento dey otras plataformas de transporte en esa ciudad, y lo tildaron de "".





"Como representante de la Sociedad de Conductores de Taxis repudiamos enérgicamente el informe presentado por el Emtur en relación al funcionamiento de las plataformas digitales para la contratación de un medio de transporte”, expresó el titular del gremio, Raúl Vicente, a través de un comunicado, según publicó el diario La Capital de Mar del Plata.



Asimismo, criticaron la postura del presidente del Emtur, Bernardo Martín, a quien se refirieron como "irresponsable", argumentando que "sus dichos marcan el desconocimiento total de una realidad que tiene un alto grado de complejidad, que difícilmente pueda ser resuelto por funcionarios políticos que opinan con tanta ligereza y frivolidad".

“Decir en un informe público que el funcionamiento de las plataformas digitales satisfará los requerimientos de servicio que hoy están en falta y situarán a Mar del Plata a la vanguardia de las ciudades más importantes del mundo, solo puede ser atribuido a funcionarios irresponsables y necios”, expresaron.



La reacción de los taxistas se da luego de que este miércoles el Emtur enviara un informe a la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, en respuesta a un pedido de opinión sobre la iniciativa de la concejala oficialista Angélica González (Coalición Cívica) respecto a esa temática.

Allí, el ente expresó que “en más de 650 ciudades del mundo, y en todas las capitales, la contratación de transporte a través del uso de las plataformas digitales se ha transformado para el turista en una parte más de la ciudad”, y que “representa no solamente una garantía para los turistas de que contarán con un medio de transporte seguro, económico y accesible en la ciudad donde se encuentren, sino también la alternativa de poder disfrutar de alianzas y campañas que tales plataformas generen en la ciudad para transformar el turismo”.

En ese sentido, hicieron referencia a la tolerancia cero que rige en Mar del Plata para los test de alcoholemia, por lo que toda alternativa de transporte público es "necesaria", y a las largas filas de turistas con sus valijas que se vieron en la última temporada de verano en las terminales, esperando un taxi o un remis, lo que refleja "una triste deficiencia del servicio de transporte público de pasajeros”. Por lo que concluyeron que autorizar su uso es “una señal de la integración de la ciudad al mundo, a la tecnología y a la innovación”.

Desde la entidad que nuclea a los taxistas coincidieron en que dichas imágenes "no le hace nada bien a la ciudad", pero que no por eso la salida sea autorizar el uso de plataformas, como hicieron otras ciudades. Y que venían analizando con funcionarios de Transporte "cómo solucionar las secuelas que la pandemia dejó en nuestro sector y que se reflejaba con muchos choferes que se desempeñaban en nuestra área, por distintos motivos no volvieron a desarrollar la actividad”, y que pese a las medidas que se tomaron “ninguna solucionó el problema de la ausencia de conductores, fundamentalmente en horario nocturno”.