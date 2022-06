Al menos 50 trabajadores del Ministerio de Educación de Salta denuncian que no cobran sus salarios desde febrero de este año. Se trata del personal que forma parte del área de Educación a Distancia y que se desempeñan como profesores virtuales dentro de la web de la cartera de Educación provincial. La única respuesta que obtuvieron, por el momento, es que desde el sector de Finanzas no autorizan el pago de los sueldos ni los gastos que tiene el área afectada.

Por temor a represalias, los trabajadores decidieron resguardar su identidad. Uno de ellos contó a Salta/12 que se trata de un grupo de profesores virtuales que se desempeñan desde 2021 en un programa de tutorías que llevan adelante desde la web del Ministerio.

En cada uno de los casos, la contratación es anual, y ni bien finalizó el contrato el año pasado, firmaron el correspondiente a 2022 en febrero. Desde ese momento hasta hoy, este grupo de trabajadores no recibió la remuneración correspondiente a febrero, marzo, abril, mayo y junio.

El grupo contó que el año pasado los pagos también se retrasaron, pero fueron tramos tan extensos como el denunciado. Incluso, dijeron que algunos pagos correspondientes a 2021, recién se terminaron de abonar en marzo.

"En febrero volvemos a firmar los contratos y el grupo de profesores pasa a formar parte de Educación a Distancia", contó un empleado. La coordinación de esta área está a cargo de Sandra Miranda, quien asumió a fines de enero durante el recambio de autoridades que llevó adelante el ministro Matías Cánepa en su cartera.

"Desde febrero a junio no nos pagaron nada", denunciaron, relatando que no sólo se dirigieron reiteradas veces a Miranda, sino también al área contable del Ministerio. La única respuesta que obtuvieron llegó desde su coordinadora, quien les dijo que se envió toda la documentación correspondiente al área que lo requería, pero desde Finanzas "no autorizan ni en gasto ni el pago aún".

La funcionaria les dijo que se está haciendo "todo lo posible" por agilizar el proceso de contratación, pero que la celeridad de esta gestión no depende de ella.

Ante la demora extendida de los pagos, los trabajadores dijeron que siente angustia porque "es una plata que necesitamos". Mensualmente está estipulado que cobren un sueldo de $30 mil, a pesar de que "trabajamos hasta los domingos en la plataforma", dijeron.

Las actividades que desempeñan consisten en ser tutores de los docentes que se inscriben en los distintos cursos que ofrece el Ministerio a través de su web EduSalta; donde estiman que cada profesor cuenta con más de 80 maestros a cargo. También son los responsables de mantener actualizada la plataforma, lo que implica subir y adaptar permanentemente el material.

"No estamos cobrando y ya han pasado varios meses", reiteraron los profesores, recordando que mientras tanto, tienen que seguir pagando los gastos de AFIP porque son monotributistas. Por eso, pidieron la paga inmediata y que, en adelante, se les abone en tiempo y forma.

Cánepa "tiene que responder a esta situación", sostuvo uno de los trabajadores. Este medio consultó al área educativa, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuestas.