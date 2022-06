La movida de la edición independiente no es “un amor de verano”; cada vez hay más peces de diversos tamaños que nadan por las aguas del heterogéneo mundo del libro. Invierno, la primera Feria de Editoriales y Cultura Gráfica de Mar del Plata, se realizará este sábado y domingo de 14 a 21 en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, con entrada libre y gratuita. En esta edición inaugural participarán más de 80 sellos de distintas ciudades del país y habrá charlas sobre temas como el imaginario marplatense, el cine de Rainer Werner Fassbinder, el desnudo con perspectiva de género, la literatura infantil, la cocina de los talleres literarios, y la obra de Kurt Cobain y Charly García, entre otros.



Los organizadores de esta primera edición integran el colectivo de editores, escritores y diseñadores nucleados en la librería El Gran Pez, quienes buscan seguir consolidando el circuito alternativo en Mar del Plata, donde se destacan editoriales y proyectos como Changos, El Altillo, Es Pulpa, Fortuna, Letra Sudaca, La Bola, La Pequeña Editorial, Mandril de Lata, Papeles Pintados, el Estudio Serigráfico de Santiago Moscardi y Emilio Aranguren y el Proyecto Ruptura, entre otros. El año pasado, El Gran Pez ganó el Premio a “la librería del año” 2021, un reconocimiento entregado por la Feria de Editores de Buenos Aires (FED). Invierno cuenta con el aval del Programa de Apoyo a Ferias del Libro de la Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación.

La movida independiente

El escritor marplatense Esteban Prado, uno de los fundadores de la editorial Puente Aéreo y de la librería El Gran Pez, comenta que la feria surgió porque les resulta “imprescindible” como espacio de encuentro, de diálogo y de venta entre lectores, editores y todas las personas que participan de la cultura gráfica. El colectivo que lleva adelante la librería El Gran Pez -integrado también por Alejandra Rumitti, Francisco Casadei, Manuel Passaro, Santiago Fernández Subiera y Sebastián Chilano- participa de distintas ferias desde hace una década.

“El circuito de editoriales con el que trabajamos y compartimos ferias nos ha recibido muchas veces y teníamos pendiente oficiar de anfitriones. Nos encanta ir a ferias de editoriales por lo que ahí pasa, por el material que encontramos, por la posibilidad de conversar con lectores y presentar el catálogo de nuestros proyectos editoriales. En Mar del Plata estaba vacante una feria de estas características y a partir del premio que recibimos en 2021 no dudamos en que era el momento oportuno para llevarla a cabo”, plantea Prado a Página/12 y reconoce que Invierno es hija de la FED (Feria de Editores) y que “viene también de la EDITA, del festival que organizaba Portaculturas en Córdoba y, por qué no, de las ferias del libro más oficiales como la de Buenos Aires, la de Santiago de Chile o la de Guadalajara”. Prado, doctor en Letras por la Universidad Nacional del Mar del Plata (UNMdP), menciona además la feria de Necochea que organizó la librería El Barquero en 2015. “Si tuviéramos que pensar una filiación para la feria, diría que viene de toda esa experiencia y su zaranda y, sobre todo, del fenómeno entero que implica la edición ‘independiente’ en la Argentina. Y lo pongo entrecomillas porque es una palabra que no alcanza para explicar el mundo del libro que nos tocó, que es riquísimo, diverso y tiene un empuje bárbaro. Sin dudas, Invierno es hija de toda esta movida”.

La primera conversación del sábado (a las 15 horas) será sobre Un reino junto al mar, libro de Santiago García Navarro publicado por Ripio, en la que participarán el autor, Mario Gemin, Matías Duville y Alejandra Rumitti. Luego (a las 17) llegará el turno de Fassbinder. La vida como exceso y el cine como legado, con la proyección El viaje a la felicidad de mamá Küsters (1975) y un diálogo entre Diego Trerotola y Carlos Müller. Continuará (a las 18.30) una prometedora charla sobre arte y política con Daniel Santoro y Luis Tedesco. En Lectura Galga (a las 19.30), organizada por la Editorial Es Pulpa, leerán Julia Cisneros, Larisa Cumin, Flavia Garione y Fabián O.Iriarte. Después (a las 20) hablarán sobre Charly García Roque Di Pietro, Martín Zariello y Martín Pérez Calarco, moderados por Gastón Domínguez. El cierre de la jornada (a las 21.30) será con Traviarca Íntimas, un show acústico de Susy Shock junto a sus guitarristas, Caro Bonillo y Andrea Bazán, la única actividad arancelada de Invierno.

La estación más desierta

“Desde El Gran Pez conversamos mucho sobre Mar del Plata. Por momentos queremos convencernos de que es la mejor ciudad del mundo. En otros, lo contrario nos da en la cara”, admite Prado, y recuerda que coincidieron los preparativos de Invierno con la publicación del libro de Santiago García Navarro, “un libro alucinante”, un ensayo que cruza los imaginarios de Río de Janeiro y Mar del Plata. “Trabajamos mucho con la iconografía de la ciudad, nos divierte, y además lo necesitamos porque esta ciudad puede ser una trampa. Si no le damos una vuelta de tuerca, se puede volver muy pesada”, subraya el escritor, autor de las novelas Ana, la niña austral y Ema, la partysana, ambas publicadas por Letra Sudaca.

“Somos parte de una generación algo afortunada. Para apelar a los anglicismos que hacen a nuestro día a día, podríamos decir que somos millennials. Para las generaciones anteriores de marplatenses, diría la de la dictadura, la de los 90, la del 2001, con Mar del Plata sólo podías hacer una cosa: huir. Hay colonias marplatenses varias alrededor del mundo, empezando por Mallorca. En nuestro caso, tuvimos otra suerte, no sabemos muy bien por qué, pero no tenemos esa sensación y, al mismo tiempo, no estamos descolgados; hay gente haciendo cosas por todas partes tanto desde el palo más literario, gráfico y editorial como también desde la música, el cine y el teatro”, enumera Prado. “Aunque resulte antiintuitivo, para nosotros el lado A de la ciudad es el invierno. El lado B es el verano, cuando más tenemos que trabajar, cuando la ciudad está a disposición de los demás”, agrega uno de los organizadores de Invierno.

El nombre de esta Feria marplatense tiene una explicación. “Le pusimos Invierno para reivindicar la estación más desierta. En un momento fantaseamos con hacerla en enero, pero no daba; para los marplatenses siempre es difícil hacer cosas en verano. Hay peces más gordos que copan todo. Cuando miramos el calendario de ferias a nivel nacional, nos pareció que junio podía ser nuestro mes ideal. Quisimos hacerla lo más cerca del 21 posible y justo cuadró para este fin de semana largo”, precisa el escritor marplatense. La librería El Gran Pez tendrá un sello editorial que comenzará con una colección titulada “La novela del verano”. El primer título, como corresponde, se publicará en diciembre. “Vamos al verano con una novela y al invierno con una feria de editoriales para romper el clisé desde adentro y para amucharnos en la temporada más fría, porque de lo contrario se vuelve todo muy inhóspito y largo”, concluye Prado.