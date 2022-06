El Museo del Holocausto de la Ciudad emitió un comunicado dirigido "a toda la dirigencia política" argentina, instándola a "manejarse con mesura" sobre el uso de los conceptos relacionados con el nazismo.

"En el marco de las discusiones públicas de estos últimos días, instamos a evitar la mala utilización del Holocausto para argumentar contra el adversario y el uso de conceptos relacionados al nazismo como adjetivo o insulto, a quienes dirigen los partidos políticos", dice el texto publicado en su página web.



"Es absolutamente inaceptable e insultante la acusación de que los judíos, las víctimas del Holocausto, hayan tenido algo que ver con la llegada de Hitler al poder", remarca el comunicado. Y agrega:"La responsabilidad política requiere de prudencia y respeto en el uso de conceptos con tanto peso en la memoria colectiva. Solicitamos mesura", concluye.

Elisa Carrió, hacedora de la coalición de Juntos por el Cambio, había dicho que "los judíos alemanes votaron a Hitler y terminaron en Auschwitz", y que Javier Milei, que "puede ser peor que Hitler", en caso de que ganara las elecciones de 2023, según dijo, como consecuencia de una sociedad "que entró en ira".

La DAIA también había posteado este jueves que hacía "un llamado de conciencia a la dirigencia política". Y agregó que "la historia de la Shoá no debe ser banalizada por nuestra sociedad. Las comparaciones realizadas por (el ministro de Seguridad) Aníbal Fernández y Elisa Carrió en las últimas horas atentan contra la memoria de las víctimas del régimen nazi".



Qué dijo Carrió

La líder de la Coalición Cívica dijo en declaraciones radiales sobre Milei: "Este chico sabe mucho de economía, y no sabe nada de nada más. El problema es que cuando la sociedad entra en ira, se enferma. Y cuando se enferma, vota enfermos, vota psicópatas. Los judíos alemanes votaron a Hitler y terminaron en Auschwitz".

Y siguió: "Su argumentación del anarco-capitalismo llega a lugares impensados de lo humano. La venta legal de órganos es un genocidio. Es que los pobres vendan sus órganos sanos a los ricos de todo el mundo que necesitan órganos".

"Puede saber de economía, pero puesto como presidente puede ser Hitler. Peor todavía, porque no tiene equilibrio emocional ni templanza", sostuvo. "Cuando alguien me dice ‘que compitan todos y que gane quien pueda’, me están diciendo que este es un país para el 10%. ¿Y qué va a pasar con el 90%? Va a ser liquidado. Eso es darwinismo social, la supervivencia del más fuerte", concluyó.

Cuál fue la respuesta de Milei

En tanto, Javier Milei, le respondió a través de sus redes sociales. "Así opera Juntos por el Cambio para ensuciar a sus adversarios. Lo hicieron durante las PASO 2021 desde una de sus listas y ahora una de sus referentes", posteó el diputado de La Libertad Avanza.

"Carrió vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de hacer daño y recuperar algo de la centralidad política y mediática que supo tener", siguió arrobando a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).