El INTA Balcarce alertó este sábado el robo de corderos de sus instalaciones, en esa localidad, que formaban parte de un ensayo experimental y que por ese motivo, no son aptos para el consumo.

En su cuenta de Twitter, la institución posteó: "ALERTA! Robaron corderos de las instalaciones del INTA Balcarce. Estos animales son parte de un ensayo experimental, por lo que no son aptos para su consumo. Su ingesta puede ocasionar graves problemas de salud".

Se trata de uno de los centros más importantes de investigación agropecuaria en el país. Según el portal "Bichos de campo", el hecho ocurrió este viernes por la noche, cuando desconocidos se llevaron los animales que estaban recibiendo un tratamiento especial en el contexto de una investigación.

"Les quería avisar que en la reserva 8 del INTA Balcarce nos faenaron cinco corderos que están con un tratamiento de un ensayo y no son aptos para consumo. Estaban puestos en un lugar donde no es fácil acceder. Lamentablemente (los cuatreros) se equivocaron de lote y esto les puede traer consecuencias, porque son corderos que no estaban aptos para consumo. Les agradeceré que den difusión a esto para evitar tener problemas de salud con la gente”, advirtió Federico Hozbor, a través de un audio que envió a diversos grupos agropecuarios. Hozbor es el jefe del grupo de trabajo Biotecnología de la Reproducción de la entidad.

El portal Diario Digital, de Balcarce, informó que todavía no estaban identificados los que robaron. Sin embargo, no sería la primera vez que sucede algo así. Según se pudo conocer, los delincuentes ya habrían robado una cantidad igual de animales. Aunque esta vez, se trata de corderos que no son aptos para el consumo. Y además, quienes hayan cometido este delito, tienen conocimiento del lugar, ya que el mismo se encuentra en un sitio de difícil acceso.

En Misiones, un ternero con rabia

Hace una semana, en la localidad de Comandante Andresito, Misiones, las autoridades alertaron sobre el robo de un ternero enfermo con rabia. El animal fue faenado, por lo que el municipio pidió a los vecinos que no consumieran carne, si se desconocía su procedencia.

Un grupo de cuatreros robaron y faenaron un ternero que estaba enfermo de rabia, por lo que la municipalidad advirtió por "posibles intoxicaciones alimentarias que pueden causar mucho daño a la comunidad".

El robo del animal ocurrió en el paraje La Selva, y tras ser faenado, se vendió su carne a distintas carnicerías de la zona. El ternero era de raza Bradford de unos 100 kilogramos, se encontraba en tratamiento médico, según denunció a la Policía su dueño.

La Asociación Ganadera de Andresito (AGA) había sido advertida por el caso del robo de un ternero infectado con rabia, que estaba apartado del ganado y aislado en un corral. El presidente de esa entidad, Victor Chamula, dijo al canal 2 de esa localidad, que “está en riesgo la vida de seres humanos". Y agregó: "El problema es que hoy hay alrededor de 100 kilos de carne que no se sabe en qué carnicería, mercado o freezer están. A causa de los cuatreros, nuestra población consume carne sin ningún tipo de control”.

La Policía de Misiones detuvo a dos hombres que serían autores del robo.