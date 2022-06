"Juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía". La vicepresidenta Cristina Kirchner celebró la victoria de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, relató cómo se enteró del triunfo histórico y dio detalles de su comunicación con el referente de la izquierda colombiana.

"19:50hs aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia", destacó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Luego, en el mismo hilo, contó que habló con el nuevo jefe de Estado de Colombia. "Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: Hola presidente… Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía) Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también", agregó.

Por último, reveló el mensaje de Petro a la vicepresidenta argentina y, claro, a todos sus compatriotas. "'Ahora a construir la paz' me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!", completó CFK en su cuenta personal.