En una era moldeada por redes sociales que imponen rapidez, fragmentación y consumo instantáneo, una transmisión científica propuso -con éxito- detenerse, observar, disfrutar. A la lógica del impacto efímero se abrió paso el tiempo del asombro y la contemplación.

La referencia es a la expedición Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV, que explora el cañón submarino frente a la costa bonaerense. Como informa la página oficial del CONICET, se trata de “una región de alta biodiversidad y escasamente estudiada del Atlántico Sur”.

Transmitió en vivo sus hallazgos desde casi 4.000 metros de profundidad y alcanzó un pico de 52.000 espectadores en YouTube. Así, superó la entrevista de Alejandro Fantino al presidente de la Nación, Javier Milei, en Neura, que registró un máximo de 33.000 visualizaciones. También a señales de noticias como TN, C5N y LN+, centradas en la agenda política actual.

No es un dato menor, en un país donde, según el Reuters Digital News Report 2024, el 67% de la población se informa principalmente a través de redes sociales. En medio de una coyuntura dominada por la rosca política y las fluctuaciones del dólar, miles eligieron observar criaturas marinas, descubrir un paisaje inexplorado y escuchar a quienes investigan con paciencia y compromiso, esperando resultados que apunten al bien común y no a intereses personales.

La paradoja es clara: hubo que descender al fondo del océano para que la ciencia emergiera en la superficie mediática. No lo logró por una campaña de difusión ni por la intervención de influencers. Lo hizo porque ofreció algo que hoy parece contra cultural: tiempo y conocimiento.

La respuesta del público desarma varios lugares comunes. No todo debe ser breve, urgente o superficial. La audiencia no está desinteresada: está saturada. Harta de escuchar las mismas voces, con los mismos argumentos, durante todo el día, en los mismos formatos, ya sea en medios tradicionales o plataformas digitales.

Aquí es donde el periodismo debe interpelarse. Porque no es un mero canal entre hechos y audiencias, sino un actor clave en la producción de sentido. Si la agenda se vuelve predecible, si la conversación gira en círculos, es porque los medios eligen sostener ese esquema.

La transmisión del CONICET revela que una parte de la sociedad demanda algo distinto. Que existe un deseo de interactuar -aunque sea de forma virtual- desde la curiosidad y el respeto, rompiendo la lógica “hater”.

Que la vida no se puede reducir a un par de minutos o a un puñado de caracteres. Y más allá de la pantalla del celular y de las fronteras creadas por nuestro propio algoritmo existe otro mundo posible. Y una agenda por disputar.

* Periodista. Integrante de la RED PAR. Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista.