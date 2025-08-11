El diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagnetto, cuestionó el proyecto de Javier Milei para sancionar a los legisladores que aprueben leyes que impliquen un crecimiento del déficit fiscal y aseguró que el Presidente desconoce cómo funciona la Constitución Nacional.



Ante la pregunta de Víctor Hugo Morales, Castangetto comenzó contestando con ironía sobre la iniciativa de Milei, presentada el viernes pasado en cadena nacional: “Desde que asumió no presentó nunca un presupuesto”.

Además, dijo: “No conoce la Constitución ni la independencia de poderes. Creo que es una falacia total lo que está diciendo, dado que el equilibro fiscal es mentiroso, porque también en otra parte de su alocución habla de que no le va a prestar más plata el Central a Economía cuando dijo que toda la deuda pasaba al Tesoro”.

Y añadió sobre este equilibro mentiroso: “Imaginate que hizo una devaluación del 114 por ciento y recursos hay, porque le dio al AFI y a Seguridad. Vos ves la plata que se gasta los miércoles en las marchas de los jubilados y los recursos están”.

Lo que no hay es “voluntad de tomar decisiones políticas en pos de la población”. “Sino solo a un sector, como lo hizo con la baja de las retenciones y con Bienes Personales y volviendo a poner Ganancias”, afirmó, finalmente.

En un mensaje de 23 minutos, Milei adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar “la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal” con sanciones para legisladores y funcionarios que no cumplan la norma.

También informó que prohibirá que el Tesoro Nacional financie el gasto primario mediante emisión monetaria.