El fin de semana extra largo generó un movimiento récord de personas que viajaron por todo el país, lo que puso a la fecha por encima de los niveles del último evento similar, del año 2019. La cantidad de turistas y excursionistas que se desplazaron por diferentes puntos del país durante el fin de semana largo comprendió a 4,4 millones de personas, un 119,2 por ciento más que el último período similar de 2019, previo a la pandemia de Covid-19, según el informe dado a conocer en las últimas horas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad precisó que, a precios constantes, el gasto diario per cápita tuvo un incremento del 35,4 por ciento y que el gasto total ascendió a 55.069,8 millones de pesos. "El feriado que combinó la conmemoración del paso a la inmortalidad del General Martín de Güemes y el Día de la Bandera quedó cerca de igualar las cifras de Semana Santa", destacó el trabajo.



CAME explicó el aumento en la cantidad de gente desplazada por "el día adicional" que "convocó a mucha más gente a viajar", en tanto consideró que el alza en los gastos obedeció a que "el turismo cada año gana participación en la canasta de consumo de los hogares, con más gente que viaja y más dinero destinado a lograr una buena estadía".



Comparado con junio de 2019, cuando el fin de semana largo sólo tuvo 3 días, se movilizaron 148,1 por ciento más de turistas y 94,2 por ciento más de excursionistas, mientras que la estadía promedio aumentó 32%, y el gasto diario subió 386,9 por ciento a valores corrientes y 35,4 por ciento en términos reales.



La estadía media para este fin de semana largo fue de 3,3 días, similar a Semana Santa, y el gasto diario per cápita saltó a 6.524 pesos, agregó la CAME. Los 2.324.680 turistas desembolsaron 50.048,5 millones de pesos el fin de semana, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos.



A los turistas se agregaron 2.092.212 excursionistas que, a diferencia de los primeros, solamente "se trasladaron por el día a localidades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes, recitales, festejos patrios y encuentros familiares", en una fecha que coincidió con el Día del Padre.



Los excursionistas abonaron en promedio 2.400 pesos cada uno, sumando un gasto total de 5.021,3 millones de pesos, que a precios constantes resultó 21,3 por ciento mayor al mismo fin de semana de 2019.



CAME destacó la "nutrida agenda de eventos", como "el Foro Nacional de Turismo, con 1.500 participantes del país en Termas de Río Hondo o el Desfile Gaucho en Salta que convocó a 7.000 gauchos de todos los rincones de la Argentina".



Al respecto, indicó que "las ciudades, junto con sus provincias, cada vez invierten más recursos en generar identidad mediante estos eventos, que tienen alto impacto económico y a la vez le ofrecen opciones recreativas a los habitantes que no viajan".