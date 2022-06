Un jurado del condado de Los Ángeles (California, Estados Unidos) determinó este martes que el actor Bill Cosby fue responsable de abusar sexualmente de una menor de edad en 1974, en una supuesta fiesta en la Mansión Playboy. El artista deberá pagarle a la víctima 500 mil dólares en concepto de daños y perjuicios por angustia emocional.

El juicio, que comenzó a los primeros días de junio, se basa en una denuncia realizada en 2014 por la víctima, identificada como Judy Huth, quien declaró que el actor la invitó junto a una amiga a la mansión ubicada en Beverly Hills cuando ella tenía 16 años y él 37.

Huth afirmó que las múltiples acusaciones de otras mujeres contra Cosby contribuyeron a remover los recuerdos de su interacción con el comediante y la llevaron a iniciar este proceso legal.

Según el relato de la mujer, el cómico las conoció a ella y su compañera durante el rodaje de la película "Let's Do It Again" y, posteriormente, invitó a ambas a una sala de juegos del reconocido establecimiento propiedad del ya fallecido Hugh Hefner.

Una vez en el lugar, y tras regresar del baño, Hutch encontró a Cosby tumbado en la cama de una de las habitaciones de la mansión, momento en el que él le pidió que se acercara y se abalanzó contra ella. Esta declaración estuvo respaldada por la amiga de la víctima, Donna Samuelson.

Finalmente, el jurado le concedió a Judy Huth la suma de 500 mil dólares, que deben ser pagados por el comediante, en concepto de daños y perjuicios por angustia emocional.

Por su lado, Cosby, que no compareció en persona en el juicio, negó la acusación a través de una declaración en video en la que sostuvo que el incidente "no pudo haber ocurrido" porque él "no habría buscado el contacto sexual en ese momento con alguien menor de 18 años".

Los problemas legales de Bill Cosby

El entonces músico y humorista se hizo conocido por su papel de adorable marido y padre en la serie de comedia televisiva de la década de 1980 "El show de Cosby", que le valió el apodo de "El padre de Estados Unidos".

Sin embargo, su reputación de padre de familia se destruyó años después, luego de que casi 60 mujeres lo acusaran de agresiones sexuales durante casi cinco décadas.

En 2018, el cómico fue condenado a prisión después de que un juez de Pensilvania lo encontrara culpable de un delito de abusos sexuales contra la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado en la era del "MeToo". Esa sentencia incluía un máximo de 10 años de cárcel, de los que debía cumplir al menos tres por drogar y abusar sexualmente a esta mujer.



Sin embargo, la Corte Suprema de ese estado revocó esa condena en junio de 2021 por un acuerdo civil previo entre Cosby y la víctima, que llevó a que se invalidara el juicio por completo.

Además, la justicia argumentó que el imputado "no tuvo un juicio justo" y "no debió haber sido arrestado", ya que contaba con un acuerdo civil y una indemnización a favor de Constand.



Tras su salida de la cárcel, el cómico expresó su intención de actuar en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y de encabezar una campaña por la "reforma de la Justicia" y el "sistema penitenciario" basada en sus propias experiencias.



Además del proceso abierto en California, Cosby tiene otro caso pendiente en Nueva Jersey, donde otra actriz lo acusa de abuso sexual.