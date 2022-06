La campaña “¿te votarías?” que lanzó Horacio Rodríguez Larreta con la idea de sumar “gente común” a las listas del PRO ya comenzó a tener consecuencias de cara al armado futuro de las listas en 2023. Desde el sector de Patricia Bullrich rechazaron la iniciativa y advirtieron que, de concretarse, las personas ocuparán los lugares que le correspondan a Larreta en la lista. “Horacio va a tener que pagar esto con sus lugares”, advirtieron sobre la propuesta, que busca disputarle votos a Javier Milei. La idea, lanzada por adláteres del jefe de Gobierno desde la cuenta oficial del PRO, es que las personas que se anoten de forma online para ser candidatas o candidatos de Juntos por el Cambio, serán seleccionados por un equipo y convocados para formar parte de la lista de legisladores o comuneros.

La publicación en las cuentas de PRO Argentina da la idea de que la iniciativa es de todo el partido. Dice así: “Desde nuestros comienzos formamos un espacio que convocó a personas que, sin importar su experiencia política, tuvieran compromiso y vocación de cambiar la realidad para vivir mejor. Por eso, la Ciudad abrió postulaciones para que puedas ser parte en las próximas elecciones. Solo tenés que contestar: Vos, #tevotarías?”

No obstante, el sector de Bullrich salió de inmediato a cuestionar que se haya lanzado una campaña sin la venia de la presidenta del PRO. “Patricia Bullrich no está de acuerdo ni con el método ni con la forma, y no nos informaron que iban a hacer un anuncio desde el gobierno”, remarcó el legislador porteño y vice del PRO CABA, Juan Pablo Arenaza, que forma parte de la mesa chica de Bullrich. En rigor, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, le anunció el sábado pasado a la presidenta del PRO que iban a lanzar esa iniciativa y ella dijo que se iba a oponer. “Este proyecto no es del PRO Ciudad”, advirtió Arenaza. En el larrestismo, en cambio, indican que sí es del PRO Ciudad. Gerardo “Jerry” Milmann, mano derecha de Bullrich, también se mostró en contra: “A tanto tiempo de las elecciones, las únicas listas que nos importan son la lista del supermercado y la lista de medicamentos”.

Todo el sector de la presidenta del PRO leyó el lanzamiento como una primereada del jefe de Gobierno. Y ya dejaron en claro que, de concretarse, van a tener que ofrecer a esas personas los lugares que hubieran ocupado los candidatos de Larreta. “El costo lo pagarán ellos. Igual, no les dicen si van 38, si vas segundo suplente o dentro de los primeros diez”, detallaban los detractores dentro del PRO.

Lo cierto es que la campaña está lanzada. Lo primero que proponen es que las personas interesadas se sumen a una inscripción online. Luego habrá una instancia de preselección de los postulantes. Será como un casting, que filtrará a quienes se presenten hasta que queden 200 personas preseleccionadas. A esos postulantes se les pedirá que participen de cursos dentro de la Escuela de Dirigentes en el PRO. En esos cursos, se observará cómo participan, qué ideas traen, qué preguntan, como se desempeñan en los discursos: casi un reality para ser candidato o candidata. Después de eso, una comisión del PRO (y se supone que también los afiliados) harán una votación para seleccionar a 34 de los 200. Esos 34 irían en las listas, aunque no está claro en qué lugar. Tampoco se difundieron los criterios de selección.

En el entorno de Bullrich, no paraban de ironizar sobre esto: “¿Cual es el criterio? No lo explican. Si sos lindo, si sos feo, si sos rubio, si tenés ojos azules”.

La idea original surgió del vicepresidente primero Emmanuel Ferrario, un dirigente aportado a las filas de Larreta por María Eugenia Vidal. Ferrario estudió un proyecto similar que implementó en Francia Emmanuel Macron, en 2017, en el que también buscó sumar a personas por fuera de la actividad partidaria. Ferrario habló con los equipos de campaña de Macron y luego elevó la propuesta a Larreta. Su ministro de Gobierno, Jorge Macri, confirmó que se decidió el lanzamiento con la idea de ayudar a canalizar el descontento hacia los partidos y los políticos de una parte de la sociedad.

Lo que no dijo es que ese descontento, hasta ahora, parece estar canalizándolo Milei. La iniciativa buscará montarse sobre la caída en las encuestas del candidato de Libertad Avanza para hacerle perder más votantes a manos del PRO.