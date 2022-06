A poco de conocerse la pericia de Bomberos Zapadores ratificando que el incendio desatado el 1° de mayo en oficinas de la secretaría de Desarrollo Humano municipal fue intencional; la fiscal que interviene en la causa, Paola Aguirre, aceptó el pedido de constitución de querellante por parte de la Municipalidad que, en se marco, pidió que se realice otra pericia. "Nuestra vocación es la búsqueda de determinar qué es lo que sucedió; y no permitir, si esto configura un delito, un hecho extorsivo de algún grupo de mafiosos, que quede al margen de un sancionamiento justo con las atribuciones penales que la ley determina", dijo a Rosario/12 el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago. El informe confirmó la intencionalidad del siniestro, ocurrido unos días después de que encontraran cajas del Plan Cuidar municipal en un allanamiento realizado en el domicilio de Ariel "Viejo" Cantero, pero las cámaras de seguridad revisadas no registraron ninguna persona ingresando o saliendo del lugar con actitud sospechosa. "No queremos que se descarte ninguna hipótesis, en ese sentido profundizamos la investigación proponiendo que se realice otra pericia, tenemos la obligación de despejar cualquier duda", subrayó Zignago.

El MPA actualizó ayer la información relacionada a la investigación por el incendio del pasado 1° de mayo en la sede de la secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce Nicolás Gianelloni, en Santa Fe al 600, luego de recibir el informe final de las pericias realizadas por personal de la sección Siniestros de Bomberos Zapadores Rosario. Desde Fiscalía agregaron que el informe pericial "concluye en forma coincidente con el informe preliminar recibido cinco días después del siniestro".

Tras el análisis de pericias, la inspección de la escena del hecho, el análisis del comportamiento de los materiales frente a la combustión y la cronología de los hechos, en Fiscalía concluyeron que "el inicio del fuego se produjo por contacto de un elemento de llama libre/sostenida con materiales de fácil combustión (mobiliario e insumos de oficina), agravado por la presencia de algún tipo de líquido acelerante".

Por otra parte, el informe también determina que la instalación eléctrica no presenta anomalía alguna. "En la inspección ocular de la instalación eléctrica del lugar afectado no se observan indicadores en la misma que se vinculen a las causas del siniestro. Se determinó que existió peligro de propagación hacia el resto de las dependencias del tercer piso de la sede de Desarrollo Social y no hacia otros inmuebles", indicaron.

Desde Fiscalía informaron que se realizó un análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona del hecho y alrededores, pero "no se pudo divisar alguna persona con alguna actitud sospechosa que pudiera vincularla previo o posterior al hecho ocurrido". El municipio ya había infomado a la fiscal Aguirre que el sistema de alarmas del lugar tampoco detectó algún movimiento.

El parte del MPA señaló además que la fiscal aceptó a la Municipalidad como querellante. "Esto es lo que el intendente dispuso ni bien apareció el informe preliminar de Bomberos donde se insinuaba la posibilidad de que sea un hecho provocado, instruyendo a los funcionarios a constituirse como querellantes, y con el patrocinio legal de Daniel Cuenca nos presentamos", indicó Zignago.

El funcionario municial explicó que en función de la aceptación propuseron algunas medidas, como la de una pericia técnica que la fiscal aceptó por lo que llevó adelante una inspección ocular. "También pusimos a disposición, no sólo todo lo que nos requirió el MPA sino también el expediente de investigaciones administrativas, donde ya declararon 12 empleados. Hay registro de las cámaras del sistema de vigilancia municipal, que la directora de investigaciones administrativas ya las analizó, y dejó constancia de la planimetría del lugar y la disposición de la oficina".

En relación a la causa por la aparición de 80 cajas alimentarias en la casa del "Viejo" Cantero, el secretario de Gobierno indicó: "Entiendo que la Fiscalía tiene una hipótesis que está analizando por la cual hay una persona, que se presume aportó estas cajas en el domicilio del señor Cantero, con prisión preventiva. Esta persona forma parte de la organización El Ceibo, que cuando se produjo la detención y la audiencia imputativa, generaron cortes en algunos lugares de la ciudad, y la semana pasada generaron un corte frente al municipio. Nosotros le cortamos el suministro a la organiziación social, pero no vamos a dejar sin la asistencia alimentaria a nadie que lo necesite".