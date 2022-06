Horas antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos diera marcha atrás con el fallo que legalizaba el aborto en ese país, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó en sus redes sociales la decisión legal del aborto que se realizó a una niña de 11 años, con siete meses de embarazo, que había sido violada. "¡Es inadmisible hablar de quitarle la vida a este ser indefenso!", tuiteó Bolsonaro y ordenó a los ministerios de Justicia y de Mujer, Familia y Derechos Humanos que investiguen los "abusos" cometidos.

"Un bebé de siete meses de gestación, no se discute cómo se generó, si está o no respaldado por la ley", señaló Bolsonaro en su primer tuit antes de calificar de "inadmisible" una decisión que, reconoció, está contemplada en la ley brasileña. El caso de la niña de 11 años había despertado la reacción de la sociedad que en las redes sociales acompaño el pedido de que se le practicara el aborto con la consigna "Una niña no es madre".



A pesar de la legislación brasileña --que condena el aborto con una pena 1 y 3 años de prisión, pero lo habilita bajo tres causas, entre ellas, la violación--, Bolsonaro se explayó en las redes sobre sus creencias y escribió en un hilo: "Lo único cierto de la tragedia de la niña embarazada de 7 meses es que tanto ella como el bebé fueron víctimas, almas inocentes, vidas que no deben pagar por lo que no son culpables". Y calificó de "acoso despiadado de los grupos pro-aborto" a quienes respaldaron la decisión de la niña.

"Sabemos que este es un caso delicado, pero quitarle la vida a un inocente, además de violar el derecho fundamental de todo ser humano, no cura las heridas ni hace justicia a nadie, al contrario, ¡el aborto solo agudiza esta tragedia! ¡Siempre habrá otras formas!", consideró el presidente brasileño y compartió la foto de un bebe sietemesino.



Luego de ese primer hilo de mensajes, Bolsonaro se encargó de responderle con otra serie de mensaje al diario O Globo --representante de las elites brasileñas, pero opositor a Bolsonaro--, que había publicado sobre los mensajes del mandatario de ultraderecha con el título: "Bolsonaro crítico el aborto a un niña de 11 años víctima de violación: '¡Inadmisible'!".

"Globo, no sirve de nada inducir a la gente a pensar que de alguna manera estamos en connivencia con un crimen tan bárbaro como la violación, o que no nos importa el sufrimiento de un niño de 11 años. Eres tú quien muestra desprecio por una de las víctimas: el niño de 7 meses", se defendió Jair Mesias Bolsonaro.

Y repitió eslogans de los grupos denominados "pro-vida" como "¿Por qué es peor el que defiende las dos vidas que el que defiende sólo una?". La demora en la realización del aborto de la niña de 11 años se debió a la oposición de la jueza de Santa Catarina (sur) Joana Ribeiro Zimmons, quien había fallado en contra, a pesar de la normativa vigente.

"Para nosotros, tanto el de 11 años como el de 7 meses son vidas que hay que preservar. Para ti y todos los que promovieron esta barbarie, solo una de estas vidas importa y la otra puede ser desechada en un basurero, aunque exista la posibilidad de evitarlo", insistió Bolsonaro.