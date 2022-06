Lo que parecía otra oleada de rumores para arengar a los fanáticos empieza a tomar visos de realidad: Emilia Clarke confirmó que la serie spinoff de Game of Thrones enfocada en el personaje de Jon Snow será realidad.

Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen en la exitosa serie fantástica emitida por la cadena HBO, también confirmó que Kit Harington, el actor encargado de ponerle el cuerpo a Jon Snow durante las ocho temporadas de la serie, está profundamente involucrado en la nueva producción.

En declaraciones a la cadena inglesa BBC, la actriz señaló: "Me lo dijo él mismo, y sé que el proyecto existe, y va a suceder. De hecho, hasta donde sé el mismo Kit tuvo mucho que ver en la creación, con lo que está metido en eso desde el minuto cero", afirmó Clarke. "Así que lo que estarán viendo estará certificado por Kit Harington."

Según lo conocido hasta ahora, la secuela comenzará en el mismo momento final de la serie original de Game of Thrones, una escena en la que el personaje de Jon Snow, tras derrotar al Rey de la Noche, asesinar a Daenerys y permanecer encarcelado por los Inmaculados hasta la resolución de los conflictos en Westeros, se interna en el bosque más allá del Muro junto a los Wildlings. El retrato de Jon Snow, uno de los personajes favoritos de los fanáticos, le valió a Harington dos nominaciones al Emmy.

Adaptada de las exitosas novelas fantásticas de George R. R. Martin, que vendieron millones de ejemplares en todo el mundo, Game of Thrones disparará varios spin offs, incluyendo House of the Dragon, la serie que comenzará a emitirse el 21 de agosto por HBO y HBO Max. Hasta el momento, la posibilidad de una serie centrada en Jon Snow era observada con escepticismo por los fans, que consideraban que el criticado final de la serie iba a influir negativamente en su concreción.