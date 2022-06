El Bar Berlín no va a cerrar y además se reconvertirá en el primer Museo del Che Guevara en la ciudad. El proyecto presentado ayer en la Plaza de la Cooperación por Caren Tepp y Juan Monteverde, ediles de Ciudad Futura; Claudia Albornoz, de la organización La Poderosa, y Luis "Lulo" Corradin, propietario del mítico bar ubicado en el Pasaje Simeoni, entre Mitre y Sarmiento, apunta también a revitalizar ese sector del centro con actividades, circuitos sociales y culturales que lo conviertan en un atractivo turístico. La reapertura del bar, su escenario y la barra, está proyectada en el corto plazo, mientras que el Museo se inauguraría a fin de año. "La idea es generar un espacio que pueda entrecruzar eso que imaginamos como un Museo, no como una exposición de objetos inmóviles, si no por el contrario, un espacio que sea dinámico, que proponga la interacción", expresó la concejala Tepp, para luego agregar: "Que cualquier persona que venga pueda entrar, pueda conocer la historia de este revolucionario y que pueda ver que esa historia no está inmóvil, por el contrario, que está viva en toda la juventud y en la militancia que estará llenando esos espacios con proyectos".

"Año 2022 y uno de los rosarinos más reconocidos del mundo no tiene en su ciudad el lugar que merece". Así comienza el texto impreso en una postal que los organizadores repartieron en la Plaza de la Cooperación durante el anuncio de la creación del primer Museo del Che en Rosario. "Los visitantes llegan buscando su casa, buscando un lugar que cuente su historia y no la encuentran. Por eso los movimientos sociales y culturales decidimos saldar esa deuda con la historia para poner en marcha un sueño colectivo al que invitamos a todos y todas", convocaron.

"El Museo del Che se levantará en el lugar donde hasta hoy funcionó el Bar Berlín, como forma de que su historia continúe y se reconvierta. Un edificio de valor patrimonial, ubicado a menos de 400 metros de su casa natal y a pasos de la Plaza del Che, como popularmente se conoce a la Plaza de la Cooperación. En el mítico Pasaje Fabricio Simeoni, que estaría feliz con la noticia y ya organizando los festejos", agregaron.

En la conferencia de prensa, la concejala Tepp destacó: "Además de la impronta que tenemos puesta ahí, cultural y emocionalmente por haber estado ahí puertas adentro, también ese edificio es un patrimonio histórico que hay que defender porque sabemos que en esta ciudad los patrimonios históricos están amenazados por el avance de la especulación inmobiliaria que tenemos que defender".

A los concejales de Ciudad Futura les preguntaron qué discusión se puede dar en el Concejo sobre la iniciativa, teniendo en cuenta que hace unos días el concejal Carlos Cardozo (Juntos por el Cambio) se opuso a un proyecto de declaración para denominar "Esquina del Che" a la intersección de Entre Ríos y Urquiza, la casa natal de Guevara, al cumplirse 94 años de su nacimiento. "Hay políticos que trabajan de generar los problemas en vez de resolverlos, donde no había una discordia, sembrarla, para inculcar cada vez más odio en la sociedad. Esto es el contraejemplo de eso", respondió el concejal Monteverde.

"Estamos generando un hecho político importantísimo de cara al futuro", dijo Corradín. "Estoy conmovido por la posibilidad que tenemos desde un espacio que se cerraba, de no sólo revalidar ese lugar sino llenarlo de contenido", planteó el dueño del mítico bar. "Lo que viene acá es superador, y renueva todo el objetivo que aquellos jóvenes que lo fundamos teníamos como inquietud en esa época. Es como que la rueda pega una vuelta completa, y vuelve un espacio como parte de un gran proyecto para que los jóvenes tengan espacios donde poder volver a discutir de política mientras se toman una cerveza y miran un buen show", celebró.

Finalmente, el referente de la Multisectorial de Solidaridad con Cuba, Norberto "Champa" Galioti, apuntó: "Nos motiva un gran acto de amor, porque no hacemos algo contra alguien, lo hacemos por alguien. El Che decía que la revolución de Cuba es la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y todo lo que hagamos pensando en el Che, en este Museo y en las actividades tiene ese sentido. Vamos a aportar todo lo que tenemos, lo que conocemos y hemos logrado juntos en esta historia de lucha militante".