Carlos Tevez debutó este viernes por la noche con una derrota en su primer partido como director técnico de Rosario Central, que cayó como local 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, y asumió la responsabilidad por el traspié al manifestar que “soy la cabeza del grupo y el que tiene la culpa”.



“Yo soy la cabeza del grupo, a mí me llamaron para ser técnico de Central, los demás no importan. No importan ni el ‘Chapa’ Retegui, ni mi hermano, yo tengo la culpa de lo que pase de acá en más, déjense de joder”, afirmó ofuscado el flamante DT del Canalla en conferencia de prensa.

A pesar de la derrota, Tevez, se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo. "Un poquito se vio de lo que pretendo. Tenemos que seguir trabajando, con una idea que nos proponemos nosotros. Aunque la gente se haya ido triste con el resultado, este es el camino”, explicó.

El exjugador de Boca, Manchester United y Juventus, entre otros, argumentó que “como no tuvimos ni tiempo de trabajar con un esquema diferente, decidí jugar como venían jugando y darle un toque”. “No podía cambiar todo el esquema porque no teníamos tiempo. Decidí jugar con el 4- 4-2 y un poco de la idea que quiero”, consideró.