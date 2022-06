Cuando ataca no perdona y cuando defiende no falla. Newell’s es exitoso en su juego y transformó su presente en el mejor en mucho tiempo. La conclusión maduró anoche, en La Plata, donde el equipo de Javier Sanguinetti obtuvo una convincente victoria ante Estudiantes que lo apuntala como el mejor de todos en la tabla. Cristian Lema se destacó en la defensa y Ramiro Sordo, autor del primer gol, en el ataque, aunque en general los rendimientos individuales fueron muy buenos.

Newell’s fue a La Plata para desplegar el juego que mostró en los últimos partidos: cómodo en su campo, en posición defensiva y con la disposición a jugar de contragolpe. Estudiantes, así, no tuvo mayores problemas en tomar posesión del campo y del trámite del partido, con Rodríguez y Castro en permanente movilidad.

Pero así como el local no logró nunca superar a la defensa visitante, con Lema imponiéndose siempre en el área, la Lepra no concretó ninguno de los contraataques que sacó por falta de precisión en el último pase. Apenas si un remate cruzado y desviado de Sordo, desde fuera del área grande, fue todo lo que hizo en ataque el rojinegro. Mientras que Estudiantes estuvo muy cerca del gol en un tiro libre donde salió mal Macagno y no fue gol porque Rogel y Díaz se chocaron en afán de ir a cabecear sobre la línea la misma pelota. Y el uno leproso se recompuso para tomar la pelota.

Lema sacó todo y fue la gran figura de la noche. Imagen: Telam.

Las características del juego no cambiaron en el segundo tiempo. Lo que rompió la monotonía fue una jugada de Newell’s, precisa en tres pases, para un golazo de Sordo. Fernández salió con un pelotazo abierto a González, el delantero esperó y lanzó un centro largo y abierto que Sordo, a la carrera, resolvió con pie abierto en definición al segundo palo de Andújar. Un Newell’s que ataca poco pero convierte es la receta por excelencia del equipo de Sanguinetti en la presente temporada.

El gol animó a la Lepra en ataque. Porque Estudiantes jugó más apresurado, dejó espacios y después de chocar otra vez con los defensores leprosos, en otro contragolpe veloz el puntero de Liga Profesional amplió la ventaja: la jugada nació por izquierda y terminó por derecha con Garro frente a Andújar. El delantero definió al segundo palo ante la salida desesperada del arquero para el segundo grito de Newell’s en La Plata.

Quedó mucho por jugar pero Estudiantes no le encontró la vuelta a la defensa leprosa. Lo intentó mucho, en cada pelota que tuvo, y si el balón no lo despejó Lema se fue desviado o terminó en las manos de Macagno. Newell's está cómodo cuando defiende y después de sacar dos goles de ventaja el final del partido lo jugó con la certeza que el triunfo estaba conseguido en La Plata. Y anoche tuvo un premio mayor: el rojinegro será único puntero de Liga Profesional al menos una semana más.







0 Estudiantes



Andújar

Godoy

Rogel

Noguera

Mas

Pellegrini

Rodríguez

Zuqui

Castro

Boselli

Díaz

DT: Ricardo Zielinsky





2 Newell’s

Macagno

Jacob

Lema

Velázquez

Ditta

Vangioni

Sforza

Fernández

González

García

Sordo

DT: Javier Sanguinetti

Goles: ST: 11m Sordo (N) y 26m Garro (N).

Cambios: ST: 12m Garro por González (N), 18m Zapiola por Pellegrini (E), 30m Rossi por García (N), Mansilla por Jacob (N) y Orosco por Godoy (E), 42Cingolani por Sordo (N), Portillo por Sforza (N) y Marinelli por Castro (E).



Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Estudiantes