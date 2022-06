Kremlin califica de "sin fundamento" la calificación de default para su deuda

El Kremlin consideró hoy "sin fundamento legal" la afirmación de que Rusia ha suspendido pagos en relación a su deuda externa por primera vez en cien años tras expirar ayer el periodo de gracia para que llegaran a los tenedores de dos eurobonos casi 100 millones de dólares y euros en intereses.



"Estas afirmaciones sobre una suspensión de pago, también en este caso no tienen ningún fundamento legal", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



La agencia Bloomberg afirmó hoy que Rusia ha incurrido por primera vez desde 1918 en una suspensión de pagos, dado que los acreedores extranjeros no habían recibido tras el periodo de gracia de 30 días el pago de sendos eurobonos del Estado ruso.

El 27 de mayo, el Estado ruso debía pagar en euros y dólares los cupones de dos eurobonos con vencimiento en 2026 y 2036.



El portavoz recalcó que los pagos fueron hechos en divisas en mayo pasado y que, por tanto, el Kremlin "no está de acuerdo" con la aseveración de que Rusia ha incurrido en un impago. El hecho de que estos fondos fueran retenidos y no entregados a los tenedores de los bonos, "ya no es nuestro problema".



"Eso quiere decir que, en este caso, no hay ninguna base para llamar a esta situación un impago", recalcó.