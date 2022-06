Este año Wimbledon, el torneo más antiguo de la historia del tenis , se llevará a cabo entre los días 27 de junio y 10 de julio en el prestigioso All England Lawn Tennis and Croquet Club. En 2022 repartirá unos US$ 50.000.000, un 15% más que en 2021.



Wimbledon se inició en 1877 y es el torneo de tenis más viejo del mundo, además de ser uno de los cuatro Grand Slams y la única gran competencia que se juega sobre césped, una superficie que ha sido muy relegada en el calendario.

Prize money: cuánto dinero repartirá Wimbledon en 2022

La bolsa total de este año será de £40.350.000. Cabe recordar que en los cuatro Grand Slams, los torneos más importantes del circuito, el cuadro femenino reparte la misma cantidad de dinero que el masculino.

Qualy

Aquellos que jugaron la primera ronda de la etapa clasificatoria —qualifying— embolsaron US$13.791, le corresponden US$23.821 a los de la segunda y US$40.119 a los de la tercera.

Fuente: Perfect-tennis

Cuadro principal de Wimbledon 2022

Ya en el cuadro principal, el premio de la primera ronda es de US$62.686, en la segunda de US$97.791, en la tercera de US$150.448, en la cuarta de US$238.209, en cuartos de final de US$388.656, los semifinalistas se llevarán US$670.745, el subcampeón US$1.316.416 y el campeón US$2.507.460.

Cuadro de dobles

En los cuadros de dobles, como es costumbre, los premios son mucho menores. Los ganadores se llevarán US$677.014, lo que representa un aumento del 12,50% en relación a la edición de 2021.

Por qué Wimbledon no otorga puntos en 2022

La ATP y la WTA, las entidades que rigen el tenis masculino y femenino a nivel mundial respectivamente, decidieron que este año Wimbledon no dará puntos para sus ránkings. Esta decisión se tomó en respuesta a la prohibición de participar que el torneo le impuso a los tenistas rusos y bielorrusos, utilizando como argumento la invasión rusa en Ucrania.

De esta manera, jugadores como los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev, los número 1 y 8 de la clasificación mundial de la ATP, entre otros, no podrán jugar en el césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club. En cuanto a las mujeres, las bielorrusas Aryna Sabalenka (6) y Victoria Azarenka (20) y la rusa Daria Kasatkina (13) serán las bajas más destacadas.

De esta manera, todos perderán los puntos obtenidos en 2021, pues no tendrán la posibilidad de defenderlos. Ese fue uno de los motivos por los cuales desde la organización del torneo aumentaron las bolsas de premios, en busca de seducir a los tenistas que dudaban en competir.

Argentinos en Wimbledon

Camilo Ugo Carabelli: ganaba 6-2 2-5 ante el francés Alexandre Müller por la primera ronda de la etapa clasificatoria cuando se tuvo que retirar por lesión.

Andrea Collarini: cayó 4-6 2-6 frente al estadounidense Jack Sock en la primera ronda de la qualy.

Facundo Díaz Acosta: perdió 6-2 4-6 4-6 con el español Javier Barranco Cosano en la primera ronda de la qualy.

Genaro Olivieri: fue derrotado 3-6 2-6 por el brasioleño Matheus Pucinelli de Almeida.

Thiago Tirante: derrotó 6-4 6-2 al portugués Frederico Ferreira Silva en el primer partido de la clasificación y cayó 3-6 6-3 5-7 en el segundo.

Pedro Cachín: tras imponerse 7-6 (5) 6-4 al francés Antoine Escoffier perdió 4-6 6-3 4-6 con el búlgaro Dimitar Kuzmanov en la segunda ronda de la qualy.

Nicolás Kicker: tras ganarle 6-2 6-1 al italiano Flavio Cobolli cayó 3-6 2-6 con el suizo Alexander Ritschard en la segunda ronda de la clasificación.

Santiago Rodríguez Taverna: le ganó a 6-3 7-6 (3) al serbio Miljan Zekić y perdió 3-6 2-6 con el croata Duje Ajduković en la segunda ronda de la qualy.

Facundo Mena: se impuso 7-5 6-3 al estadounidense Thai-Son Kwiatkowski y luego fue derrotado 6-7 (5) 4-6 por el francés Enzo Couacaud en la segunda ronda de la etapa clasificatoria.

Renzo Olivo: venció 6-4 6-4 al taiwanés Wu Tung-lin y 6-4 7-6 (5) al austríaco Jurij Rodionov, pero luego fue derrotado por 6-7 (5) 6-7 (4) 4-6 por el checo Lukáš Rosol en la tercera ronda de la qualy.

Federico Coria: perdió 3-6 2-6 6-7 (3) en la primera ronda del cuadro principal ante el checo Jiří Veselý.

Federico Delbonis: cayó 6-7 (9) 1-6 2-6 con el neerlandés Tim van Rijthoven en la primera ronda del cuadro principal.

Tomás Etcheverry: fue derrotado 3-6 6-3 6-4 3-6 4-6 por el francés Ugo Humbert en la primera ronda del cuadro principal.

Diego Schwartzman: debutará mañana martes en el cuadro principal, con horario a confirmar, contra el estadounidense Stefan Kozlov.

Sebastián Báez: iniciará su camino mañana lunes, aún sin horario confirmado, frente al japonés Taro Daniel.

Federico Bagnis: chocará con el austríaco Dennis Novak este martes, sin horario confirmado, por la primera ronda del cuadro principal.

