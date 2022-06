En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ el colectivo travesti trans marchó ayer por las calles de la ciudad, acompañado por miles de personas, sobre todo jóvenes, que asistieron para exigir: "Basta de Travesticidios y Transfemicidios". La movilización desde la Plaza San Martín hacia el Monumento, donde se leyó un documento, que reclamó también por una ley de reparación histórica a travestis y personas trans post dictadura militar, y la aparición con vida de Tehuel de la Torre. "Son reclamos que venimos realizando para visibilizar las problemáticas de trasfondo que tiene el colectivo travesti trans a lo largo de la historia: no poder tener acceso al trabajo, no tener un acceso a la educación y a la vivienda, donde todavía existe un promedio de vida entre 35 y 40 años", dijo a Rosario/12 Karla Ojeda, referente del colectivo. "Todavía seguimos contando compañeras travesti trans muertas por año, asesinadas en manos de la policía, por no tener un buen acceso a la salud. En ese sentido el Estado tiene una deuda enorme para con la colectiva", agregó.

La colorida columna partió desde la Plaza San Martín por Dorrego con bengalas y una clara consigna: "Rosario marcha y dice basta a los travesticidios". Ante las miradas curiosas de las personas que pasaban por la zona, no faltaron los cánticos. "Señor, señora, no sea indiferente que matan a las travas en la cara de la gente". También la que decía: "Alerta, alerta que caminan travestis y lesbianas por las calles rosarinas". Cuando divisaban alguna persona tomando fotos desde algún edificio, cantaban: "En ese balcón hay un maricón, en esa ventana, hay una lesbiana".

En la previa de la marcha, Ojeda se refirió a pedido de una ley de reparación histórica a travestis y personas trans post dictadura militar. "Las compañeras que lograron sobrevivir y tienen más de 40 años lo que piden es que el Estado repare este daño que le hizo al colectivo travesti trans, y de alguna manera subsanar, primero que no se vuelva a repetir, y lo segundo tiene que ver más con lo simbólico y no quizás con lo económico. Además, hay una cuestión que tiene que ver con el acceso a la justicia, ya que todavía la muerte de tantas de nosotras no está reconocida como travesticidio", afirmó.

En el documento, el colectivo planteó: "Para nosotros no hubo primavera democrática. Muchos años después del 'fin' del Terrorismo de Estado, nos siguieron persiguiendo, torturando, desapareciendo. Nunca podrán reparar el tiempo. Nunca podrán reparar la vida. Ni tampoco el intentar coartarnos el derecho a ser. Aún así creemos que la reparación es un acto de voluntad por parte del Estado para reconocer, reconocernos. Para mostrar que la memoria no es heterosexual. Para que quede cerrado ese capítulo y el horror al que nos sometieron sólo por el hecho de ser!".

Las canciones y las consignas se repitieron en el recorrido por calle San Luis hasta llegar a Buenos Aires. Antes de llegar a calle Córdoba hubo una breve parada frente al edificio del Correo. Allí le pidieron al intendente Pablo Javkin por el cumplimiento efectivo del cupo laboral trans: "Queremos que puedan trabajar en la Municipalidad", clamaron. Cuando pasaron frente a la Catedral cantaron: "Ustedes se callaron cuando se las llevaron. Iglesia, basura, vos sos la dictadura". La Catedral lucía custodiada por varios agentes policiales. También les cantaron: "Nunca con la yuta, siempre con las putas".

En el Monumento hubo intervenciones artísticas y se leyó el documento. "La historia una vez más nace en Rosario. Llevemos la bandera travesti trans con orgullo muy en alto y no olvidemos que debemos respeto a nuestras hermanas y hermanos que ya no están. Acompañemos a les que resisten y están y ponen la cara por todes, ya que si nos tocan a unx, nos tocan a todxs", expresaron antes de detallar el pliego de reclamos y reivindicaciones, entre otros:

*Capacitación y formación de las fuerzas públicas y privadas, solicitando una curricular con perspectiva de género obligatoria

*Derogación de los artículos contravencionales y de falta que aún subsisten en democracia (en Santa Fe fueron derogados recién en 2010).

*Cumplimiento de la ley de identidad de género en el ámbito de la salud, pidiendo al Estado que retomen las cirugías, y a las obras sociales que respeten los artículos. Inclusión de las infancias y adolescencias trans.

*Por los derechos sociales y laborales de las trabajadoras sexuales. Alternativas concretas, palpables y visibles para las personas excluidas del sistema formal.

*Cupo laboral trans en todo el país, solicitando a la provincia y a las 17 ciudades que aprobaron el cupo que de forma urgente lo implementen correctamente.

*Cumplimiento efectivo de la Ordenanza 9.543 del cupo laboral en Rosario, solicitando así de forma inmediata modificar la cantidad de ingresos de 5 personas a 8 como mínimo, y el ingreso de los puestos adeudados de años anteriores.

*Viviendas, ya que el 95% de les compañares trans, travestis e identidades disidentes no cuentan con la posibilidad de acceder a su derecho básico de ser propietaries.