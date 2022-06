Las cuatro agrupaciones agropecuarias de la Mesa de Enlace del campo anunciaron un paro de actividades el próximo miércoles 13 de julio, en reclamo de la falta de suministro de gasoil.

En esta línea, se detalló que se tratará de una "jornada federal" con cese de comercialización de granos y ganado, y con marchas por todo el país. Sin embargo, remarcaron que no habrá cortes de rutas.

“Queremos que nos acompañen con un cese de comercialización por ese día y poder empatizar con todos los argentinos. Sabemos de las complicaciones que están pasando cada uno de los argentinos. Queremos contribuir a preservar la democracia y a que la clase política dé la respuesta que está necesitando el pueblo argentino,” señaló Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, en la conferencia de prensa convocada durante esta tarde.

Y añadió: "En las diferentes provincias vamos a concentrarnos los productores, sin cortar rutas, sin molestar a nadie. Vamos a estar manifestándonos de manera tal de marcar la presencia y hacer notar a través del periodismo la necesidad de tener respuesta a las medidas que estamos mencionando."

Por otro lado, se emitió un comunicado en el que se precisó: "Resulta urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del del aparato productivo. También es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética, para hacerlo posible."

Y agregó: "El sector agroindustrial genera casi 4 millones de empleos en todo el país, el 70% de las exportaciones y 8 de cada 10 divisas netas. Crea empleo federal y genuino, con el aporte fundamental de los productores en la dinamización de la economía. Aporta innovación tecnológica y mejoras en la calidad del trabajo y de la producción."

De la presentación participaron también el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, su par de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Jorge Chemes, y el vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Elbio Laucirica.