Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe igualaron 1-1 en el encuentro de ida de octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, ante unos 55 mil espectadores, y la serie se definirá el próximo miércoles.

El delantero Ramón Abila anotó la apertura del marcador para el conjunto santafesino a los 16 minutos del complemento, mientras que el debutante ecuatoriano Alan Franco marcó sobre el cierre la igualdad.

La serie quedó absolutamente ubicada de cara al encuentro que disputarán dentro de una semana en el estadio Brigadier Estanislao López, de donde saldrá el ganador que espere por el equipo que salga airoso de la llave entre River y Vélez.



Un leve dominio ejerció el equipo cordobés en los minutos iniciales, aunque al momento de atacar se repetía en centros que desactivaron sin problemas los defensores del conjunto de Santa Fe.



A los 23 minutos pasó zozobra por primera vez en la noche el arco del visitante, cuando Girotti se hizo de la pelota en el borde del área y sacó un potente remate que desvió Godoy y la pelota dio en el travesaño, pero en la misma jugada la tuvo otra vez Godoy tras un gran pase de Villagra y el arquero Chicco ganó en el pie a mano.



Colón no encontraba la pelota, pero Talleres en el afán de salir jugando desde su campo le cedió un par de oportunidades, aunque Herrera remedió los errores de sus compañeros con rápidas salidas.

Tras el descanso, el técnico del local Pedro Caixinha mandó a la cancha a Pizzini, quien arribó a Córdoba el lunes para convertirse en jugador del club, y así el ex Defensa y Justicia tuvo su debut luego de participar de un solo entrenamiento con el grupo.



Se repetía la historia en el complemento, porque Colón esperaba y salía de contra, y fue por esa vía que dispuso de otra buena chance con un tiro de Alvarez que contuvo con una gran estirada Herrera.



El entrenador Julio Falcioni detectó las falencias en la última línea local y mandó a la cancha a Luis Rodríguez, que en la primera que tocó fue en el envío de un tiro libre que encontró la solitaria llegada de Abila de frente al arco, y así el ex Boca ubicó la pelota de cabeza junto al ángulo izquierdo de Herrera.



Despertó Talleres con la desventaja. Los ingresos de Ortegoza (ex Gimnasia de Mendoza) y Franco le dieron mayor solidez en el medio, permitiendo la escalada de los laterales, y así fue que por izquierda Enzo Díaz tuvo una muy clara cuando pisó el área por izquierda, aunque su remate salió apenas desviado.



Pero en uno de los tantos centros que envió, esta vez de Díaz desde la izquierda, logró poner el gol del empate cuando ingresó sin marca por el segundo palo el ecuatoriano Franco y con un cabezazo cruzado logró batir a Chicco, que nada pudo hacer.