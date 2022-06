El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, volvió a cuestionar la política económica del gobierno nacional que, en su criterio, hasta ahora “no ha funcionado”. “La fase moderada está agotada”, consideró el dirigente y sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner es la única dirigenta que “encarna un reaseguro de que hay límites que no se traspasan”.

“La fase moderada está agotada. Esto no quiere decir que hayamos hecho todo perfecto, sabemos de las dificultades. Pero me parece que se intentó y no ha funcionado. Por eso tenemos que recalibrar y no seguir atrapados en este laberinto”, puntualizó el dirigente kirchnerista.

"Recuperar el camino"

De esa manera, Larroque volvió a cargar sobre la administración de Alberto Fernández la responsabilidad de haber provocado “un desperfilamiento de los objetivos originales” del Frente de Todos, y frente a esto llamó a “recuperar el camino”.

En su crítica, el dirigente de La Cámpora se refirió a “entornos complicados” que podrían haber provocado en el gobierno nacional un cambio de ese perfil original, y calificó de “gris” a la política económica.

“El poder es mañoso”, opinó y consideró que, por esos motivos, “el poder económico necesita una política fuerte que lo regule en el marco de una estrategia que permita el desarrollo del país y garantice la justicia social” propia del peronismo.

Por eso, “frente a una situación tan gris en materia económica, la única manera de recuperar la esperanza es a través de la política y, dentro de la política, la persona que todavía es creíble y genera esa esperanza y está dispuesta a enfrentar al poder es Cristina” Kirchner, sostuvo.



"Cristina encarna un reaseguro de que hay límites que no se traspasan"

“Gobernar es ordenar al poder económico. Si eso no ocurre pierde el pueblo, y nuestra misión es representar los intereses populares”, definió durante una entrevista por Radio El Destape, durante la cual subrayó que "el pueblo necesita garantías" y, en ese sentido, Cristina Kirchner es quien "encarna un reaseguro de que hay límites que no se traspasan".

En este punto, Larroque volvió a criticar al presidente Alberto Fernández por “no llamar ni querer sentarse” con la vicepresidenta. “Creo que es un gran error no aprovecharla”, dijo y reconoció que la interna de la alianza gobernante “no es simple”.

Recordó que desde el kirchnerismo “ya hemos sido claro y taxativos respecto de las críticas” y que en este momento “hay que ofrecer a la sociedad una perspectiva de esperanza y expectativa”.

“Esto no es un culebrón –prosiguió-, necesitamos que el salario alcance, que se pueda llegar a fin de mes sin apremios y que quienes están en un contexto de mayor vulnerabilidad tenga algún tipo de ingreso. La inversión social tiene que aumentar.”

Tras la visita a Milagro Sala: "No se vive de gestos"

El ministro provincial también se refirió a la visita que el Presidente le hizo ayer a la dirigente Milagro Sala, internada en terapia en el marco de su detención arbitraria en Jujuy.

"Me pareció un muy buen gesto, por la situación que atraviesa Milagro”, pero “no se vive de gestos. Ojalá que (Alberto Fernández) no se quede solamente en la gestualidad”, sugirió.