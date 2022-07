El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta (Enresp), ordenó a la prestadora del servicio de energía eléctrica, Edesa, que no modifique la situación de los subsidios nacionales en Salta, hasta tanto no se garanticen derechos a los usuarios.

De esta manera, a través de la resolución 830/22, el Enresp ordenó a la empresa que no implemente el nuevo régimen de segmentación tarifaria hasta que se firmen convenios con la provincia y se garantice información y accesibilidad para los trámites a los usuarios salteños.

El presidente del Enresp, Carlos "Uluncha" Saravia, aseguró que la orden a Edesa de no innovar sobre los subsidios de abastecimiento que regula Nación se dio a causa de diversas "versiones contradictorias de autoridades nacionales" sobre la puesta en marcha del nuevo régimen de segmentación tarifaria, pautado para julio de este año.

Desde el Ente Regulador se advirtió que aún no se habilitó el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), la herramienta aprobada por el gobierno nacional para que la población de todo el país pueda acceder a los subsidios de las tarifas de gas y luz. La medida dispuesta por Nación se dio con el objetivo de identificar a los usuarios que podrán mantener los subsidios y cuáles los perderán, en el marco de la nueva segmentación de tarifas de servicios de luz y gas.

De acuerdo a esta segmentación, habrá tres grupos de usuarios. El primero responde al segmento de ingresos altos, que percibirá una reducción de los subsidios gradual, en tercios bimestrales, hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022. Son aquellos usuarios que declaran ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $350.000.

El segmento de ingresos medios está compuesto por los hogares que declaran reunir ingresos mensuales totales del hogar que van desde los $100.000 hasta $350.000, lo que sería entre 1 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC.

Y por último, está el segmento de menores ingresos, que remite a las casas que al menos reúnan ingresos mensuales totales del hogar menores a $100 mil pesos, es decir, una canasta básica para un hogar tipo 2 según el INDEC.

Además de estas tres categorías, habrá dos casos en los que los hogares pueden ser exceptuados de la segmentación. Son aquellos con personas electrodependientes, inscriptos en el Registro de Electrodependientes y en el caso de que el domicilio funcione una entidad de bien público. "Hay una situación de incertidumbre grande porque hasta ahora no hay medios que garanticen" cómo se procederá, consideró Saravia.

El titular del Enresp no sólo cuestionó que no se habilitó el Registro, sino que tampoco se aprobaron los formularios, ni se encuadró a los usuarios en las categorías de menores, medianos y mayores ingresos, y tampoco se dió participación a las autoridades provinciales.

A ello, agregó que se suma la falta de información adecuada y veraz a los usuarios, la ausencia de previsibilidad del valor de las tarifas de aplicarse la segmentación y la falta de locales que garanticen en toda la provincia los eventuales trámites para mantener los subsidios, sobre todo del sector económicamente carente.

Desde el Ente Regulador se comunicó que se involucraron porque "existe un estado justificado de preocupación ciudadana en medio de una profunda crisis económica", dijo su presidente. En ese sentido, aseguró que quieren llevar tranquilidad a los 369.000 usuarios de energía eléctrica de la provincia, "hasta que no existan garantías plenas para los usuarios".

Además, opinó que "no corresponde hacer caer masivamente los subsidios para obligar a cada ciudadano a recuperarlo mediante trámites complejos". Por el contrario, aseguró que se pueden dar cruces de padrones, que permitan preservar los subsidios a la mayoría de los usuarios. "En Salta ya lo hicimos en mayo y no tuvimos problemas”, expresó.

En ese sentido, informó que el Ente Regulador remitió una nota a Edesa para que no se obligue a hacer los trámites a 110 mil usuarios, quienes ya quedó constatado que perciben ingresos menores a $70.000. "Queremos que eso se garantice porque, en la mayoría de los casos, se trata de familias que no cuentan con buen servicio de Internet" o no tienen los dispositivos tecnológicos para acceder a la web. "Lo que estamos haciendo es pedir respeto a los usuarios", sostuvo Saravia.

También explicó que los precios del abastecimiento tienen un sistema de carga automática a la tarifa del servicio de energía eléctrica, cuyo mecanismo podría replicarse para reducir los subsidios en forma masiva con una orden directa a Edesa. Por ello, el Enresp consideró necesario prohibir modificaciones hasta que la autoridad de aplicación de la segmentación cumpla con lo dispuesto por el decreto 332/22, de Presidencia de la Nación, y la resolución 467/22, de la Secretaría de Energía de la Nación.

“Sostuvimos en audiencia pública que los usuarios de una provincia relegada y empobrecida como Salta no deben perder los subsidios", recordó Saravia. Añadió en esa línea que se obliga al resto de las provincias a "pagar la deuda generada durante décadas por el AMBA", por lo que pidió que Nación respete a las provincias y se "corrijan los procedimientos que afectarán la economía de miles de familias".