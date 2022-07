Matías Suárez, delantero de River Plate, volverá a jugar el domingo ante Huracán por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) después de casi dos meses de ausencia para agarrar ritmo de cara a la revancha ante Vélez, el miércoles próximo en el Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.



El futbolista cordobés, quien sufrió un desgarro en el músculo soleo derecho antes del partido de visitante ante Fortaleza, y que había vuelto a jugar en marzo pasado tras una operación de rodilla, podría ingresar en el segundo tiempo ante el "Globo" por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional.



Suárez no participó de la práctica de fútbol de hoy, tras haber estado en los ensayos de ayer: el entrenador Marcelo Gallardo lo quiere llevar despacio, para que pueda estar en el banco de suplentes -listo para jugar- en los próximos dos partidos que se le vienen a River.



Esta mañana, en el River Camp de Ezeiza, trabajaron liviano para poder llegar bien a la revancha del miércoles 6 de julio ante el equipo de Liniers los volantes Rodrigo Aliendro -quien sufrió un golpe en la cabeza- y Nicolás de la Cruz, quien ante Lanús salió tras sufrir un golpe en el tobillo derecho.



En cuanto al equipo para visitar a Huracán, formaría con: Franco Armani, Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pírez, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero; Lucas Beltrán, Santiago Simón.



El plantel entrenará mañana en el Monumental y quedará concentrado para enfrentar a Huracán, el domingo a las 21 en Parque de los Patricios, por la sexta fecha de la Liga Profesional.



Tras recibir a Vélez, el equipo de Gallardo recibirá a Godoy Cruz por el torneo local, y el 12 de julio jugará ante Barracas Central por la Copa Argentina.



En cuanto al delantero colombiano Miguel Borja, el nuevo refuerzo de River arribará al país durante el fin de semana y el lunes se hará la revisión médica, para firmar después el contrato que le permitirá al club poder anotarlo en la AFA antes del 7 de julio, cuando cierra el libro de pases.



En caso de seguir en la Copa Libertadores, River podrá sumar otro jugador del mercado exterior por la salida de Julián Alvarez, quien el 8 de julio viajará a Inglaterra para ser presentado de manera oficial como nuevo jugador del Manchester City.



Ese cupo está reservado en primer lugar para el uruguayo Luis Suárez, quien pidió una semana más para responder al ofrecimiento de River.



En caso de que la incorporación del ex Barcelona no se concrete, se abrirá la chance para otro uruguayo, Matías Arezzo, quien juega en el Granada de España y ya mostró su interés por llegar al club de Núñez.