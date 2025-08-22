El Servicio Meteorológico Nacioal (SMN) pronosticó para este viernes una jornada inestable. Según indicó se esperan chaparrones hasta la noche, con vientos del sur y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 13 y la máxima de 18 grados.

El sábado el cielo estará despejado, con vientos del sur y ráfagas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados.

El domingo se espera otra jornada despejada, con una mínima de 5 grados y una máxima de 18 grados.