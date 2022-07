En el momento justo en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacaba durante el homenaje por el 48º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón el encuentro que tuvo con el economista Carlos Melconian, Martín Guzmán daba a conocer vía Twitter la carta de renuncia al Ministerio de Economía.



"Está claro que Melconian no piensa como yo y yo como él. Pero a mí me gusta escuchar a todos y si me convencen de que estoy equivocada, que no sería la primera vez que me convencen de que estoy equivocada de algo, lo hago, fuimos a una reunión muy buena", remarcó Cristina en Ensenada al brindar detalles de su charla con el expresidente del Banco Nación.

Luego, la vicepresidenta defendió de las críticas opositoras al funcionario de la gestión de Mauricio Macri: “Cuando se conoció, le dijeron de todo los del otro lado al pobre Melconian. Lo retaron, lo agredieron, violentos. ¿Pero en serio piensan que de esa manera se puede construir un país?"

Acto seguido, mencionó al ahora exministro de Economía. "Tuvimos una coincidencia (con Melconian), que al problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria. Pero él piensa más parecido a Guzmán con el déficit fiscal, opiniones son opiniones", remarcó.

Minutos después de estas declaraciones, Guzmán publicaba vía Twitter su extensa carta de renuncia. “Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana”, expresó el extitular del Palacio de Hacienda en su misiva dirigida al presidente Alberto Fernández.

"No creo que el déficit fiscal sea la causa de la inflación"

La vicepresidenta fue tajante al brindar su diagnóstico económico. "No creo que el déficit fiscal sea la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina", destacó.

Al mismo tiempo, dejó un mensaje para el Frente de Todos al decir que “tenemos que animarnos a discutir en serio cuál es la verdadera causa de este problema que aflige a los argentinos".

"Se lo dije a Melconian, no hay posibilidad si no hay un gran acuerdo, hay que encontrar un instrumento que vuelva a colocar una unidad de cuenta, una moneda de reserva y una moneda de transacción; si no hacemos esto estamos sonados, venga quien venga", enfatizó Cristina.

"Me voy a reunir con quien me tenga que reunir, en tanto y en cuanto sea, para explicar nuestros fundamentos, y tratar de persuadir al otro también. Yo no me niego ni renuncio nunca a convencer", insistió.

Por último, la vicepresidenta remarcó que no es "apologista del déficit fiscal" y que es necesario discutir "estas cosas" porque "la situación de la Argentina es muy grave". "Es muy triste ver conspirar contra el país, no contra un gobierno peronista, sino contra los argentinos", sentenció.