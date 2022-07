Trabajadores de los pueblos Qom (Toba), Wichí y Pilagá afirmaron ayer que la empresa que les contrató para cosechar limones en una finca de la localidad de El Galpón, en el sur salteño, aún les adeuda sus sueldos y les pide que presenten telegramas de renuncia.

Estos trabajadores regresaron a su lugar de residencia, en la provincia de Formosa, luego de que se divulgara que estaban siendo explotados laboralmente, y en condiciones de vivienda de extrema precariedad.

Luego de que se conocieran sus relatos a través de los medios de comunicación sobre la situación de explotación laboral en que se encontraban trabajando en la cosecha de limones, hubo una denuncia anónima en la línea 145 y eso motivó una intervención de la Fiscalía Federal de Salta y de efectivos de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas de la policía, que realizaron sendos operativos en la finca y en uno de los lugares donde eran hospedados los trabajadores.



Según se supo, se abrió una causa que se tramita en la Unidad Fiscal Federal de Salta, con la intervención de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana. El Ministerio Público Federal informó a Salta/12 que no hubo detenidos y que la investigación se encuentra "en reserva".

Por su parte, la Policía de Salta informó anteayer, que con "los elementos probatorios que sustentaban la investigación y con la anuencia del Juzgado Federal interviniente, se llevaron a cabo dos operativos. El primero de ellos en una finca ubicada en la localidad de El Galpón, donde se constató la presencia de 21 trabajadores pertenecientes a la Colonia Aborigen Estanislao del Campo de la provincia de Formosa".



El otro operativo fue en un edificio en construcción ubicado en la ciudad de Metán, donde se constató que había trabajadores viviendo en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos.







"Estas personas habrían sido captadas en su lugar de residencia por el administrador de la finca, quien los condujo hasta el lugar para trabajar en la cosecha de limones", sostuvo la Policía. La policía indicó que son 66 trabajadores originarios los rescatados. De los operativos también participó personal de la Afip.

"Estamos bien, ahora estamos con la familia en Bartolomé de las Casas", relató un trabajador del Pueblo Qom; indicó que eran 45 las personas de esta nación que habían venido a trabajar en el sur salteño. Dijo además que en la empresa había pilagás y wichís.

"Estábamos en el hotel en construcción en Metán en el hospedaje de Luis Caillou, yo venía planteando, pidiendo cuchetas, camas, dormíamos en el piso, con el frío no teníamos puertas ni ventanas, no teníamos leña, no teníamos agua caliente", relató el trabajador. Dijo que allí los envió "Gonzalo López", quien trabajaba en la empresa.

El trabajador dijo que él y su grupo de 45 hombres, fueron llevados a la cosecha del limón en El Galpón por "Darío Fleitas", un contratista, que sería oriundo de Colonia Santa Rosa.

"No estamos cobrando la liquidación de la segunda quincena de junio, el aguinaldo, y a mí me deben las toneladas", dijo el trabajador. "Aparte nos quería cobrar la mercadería", indicó. Según lo que contó, en la empresa no les dieron ninguna certificación por su trabajo para que puedan tramitar el seguro de desempleo, y tampoco tuvieron contención económica de parte del Estado. "Acá en Formosa nos recibieron los policías y una doctora nomás. (...), estoy esperando que me ayuden”, sostuvo. "No nos quieren dar la baja (desde la empresa), porque dicen que tenemos que mandar telegramas de renuncia por correo", manifestó.

El trabajador dijo que ellos volvieron a Formosa en colectivos, y que lo hicieron presionados por López, quien les decía que después no tendrían el transporte para regresar. Contó que querían esperar a que les pagaran lo que les debían. "La idea era esperar el cobro y entregar las maletas y herramientas para volver a la casa con nuestra platita. La empresa nos apuró, nos presionó, y nos dijo que si perdíamos el colectivo, no iba a haber otro", relató.

Ante la falta de pago por parte de la empresa, los trabajadores originarios están pidiendo donativos a una cuenta de mercado pago al alias royo.gafa.proa.mp; CVU 0000003100068992764001.