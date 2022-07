El diputado del Frente de Todos Juan Carlos Aderete aseguró este martes que la asunción de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía en reemplazo de Martín Guzmán “genera expectativas”, aunque advirtió, de todos modos, que si no hay respuestas positivas rápido, esta sensación puede llegar a cambiar rápidamente en “bronca”. Consideró que se debe buscar una salida al “ajuste” que se está llevando a cabo y que “está pagando la gente”.

Consultado por AM750, el secretario general de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) dijo que el problema en el Gobierno no es de “nombres”, sino del “rumbo económico en relación con los trabajadores y el pueblo”. “Nadie va a negar que después de la pandemia vino una reactivación. Pero esa recuperación solo la acumularon unos pocos. Empresas monopólicas, bancos, terratenientes. Los trabajadores y el pueblo perdieron poder adquisitivo”, sostuvo Alderete.

Para el legislador “hay que tomar decisiones”. En esta dirección, enumeró algunas políticas públicas que, considero, hay que aplicar: “Tienen que ponerle un freno a las empresas monopólicas. Hay que congelar los precios y aplicar la ley de abastecimiento. Al mismo tiempo, hay que poner paritarias libres. Junto con esto, dar el ingreso básico universal para que llegue a todos los que necesitan. Necesitamos esta medida de emergencia”.

La llegada de Silvina Batakis

“Batakis tendrá que construir, porque la gente no aguanta más. La gente votó un programa, propuestas para estar mejor de lo que venía sufriendo con el gobierno de Macri. Hay que recuperar lo nuestro, el rol del Estado, para poner de pie a la industria, democratizar el acceso a la tierra. Hay que recuperar las palancas claves de la economía. No se puede condicionar todo a la política económica del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, señaló Alderete.

Sobre este punto, consideró que Matín Guzmán desaprovechó un buen momento de negociación con el FMI al asumir en 2019. “Ahí podríamos haber discutido con el Fondo de otra manera. No se puede negar que hay un ajuste que lo está pagando la gente. El cambio de nombre genera expectativas, pero si no se dan de forma urgente, rápida, sube la bronca en la gente”, apuntó.

Finalmente, Alderete, de extensa militancia en las organizaciones sociales, se refirió al debate que gira en torno al Salario Básico Universal, del que se manifestó de acuerdo, pero puso algunos reparos: “Creo que se puede debatir, pero con otros programas. Nunca voy a estar de acuerdo con que no haya una contraparte de los beneficiarios. Cuando hablamos de la cultura del trabajo, hablamos de eso. Si no tiene contraparte, no voy a estar de acuerdo”.