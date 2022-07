En un partido de abril del 2000, con la liga francesa llegando a su fin, se enfrentaban en la picante Marsella el Mónaco de Marcelo Gallardo, David Trezeguet y Fabian Barthez -peleando el campeonato- y el Olympique, con Christophe Galtier de asistente técnico -luchando por no descender-.

22 años después, con la asunción del nuevo DT del París Saint-Germain de Lionel Messi, el partido tomó nueva relevancia, ya que hubo una famosa pelea entre Galtier y Gallardo.

Todavía se jugaba el primer tiempo y el Olympique estaba en ventaja cuando se armó una larga gresca en pleno campo de juego tras la expulsión del español Iván de la Peña, volante local. Entre tanto empujón, Gallardo llegó a llevarse un golpecito por la espalda del defensor rival Patrick Blondeau, mientras que Barthez -arquero campeón del mundo con Francia en 1998- lo empujaba para que se tranquilice.

Según relata Diego Borinsky en su libro "Gallardo Monumental", cuando los equipos se iban al entretiempo, todos los marselleses se fueron al humo contra el Muñeco en el túnel. Allí, fue donde se cruzaron Galtier y Gallardo, quienes ni siquiera salieron a la segunda parte del partido que terminó 4 a 2 a favor del Olympique. "Fue un linchamiento. Ví a Gallardo con un ojo tumefacto y fuertes dolores en el bajo vientre. Marcelo debió permanecer en el hospital hasta las 4 de la mañana", manifestó Henri Banchieri, director deportivo del Mónaco.

En el libro el propio Gallardo relató 15 años después lo sucedido en aquel entretiempo. "Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada y al meterme siendo un 'pack', como si se cerrar algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso. Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué. Y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar. Me dieron para que tenga, patadas y piñas de todos lados. Fue una hermosa experiencia", le contó el Muñeco a Borinsky con ironía.

Finalmente, tanto Gallardo como Galtier fueron expulsados por el árbitro. Días después, al actual DT de River le dieron un partido de suspensión y al ahora entrenador del PSG, seis meses. El caso incluso llegó a la plana nacional francesa, ya que la Ministra de Deporte de ese entonces tuvo que referirse al tema y lo calificó de "extremadamente grave".

Aquel torneo terminó con el Mónaco campeón y el Marsella salvándose del descenso por diferencia de gol.