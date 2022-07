El Tribunal Oral Federal 5 de CABA ordenó la liberación del marino Juan Carlos Rolón, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura. Los jueces Fernando Canero y Adriana Palliotti consideraron que el represor cumplió en prisión el tiempo necesario que le permite acceder a la libertad condicional.

El TOF accedió al pedido de la defensa de Rolón de que "se disponga la excarcelación bajo caución juratoria en términos de libertad condicional". La fiscalía y la querella consideraron en cambio que correspondía "denegar la excarcelación".

Los jueces estimaron que "corresponde hacer lugar a la soltura peticionada" y justificaron su decisión en que Rolón "actualmente se encuentra en condiciones de acceder el beneficio de la excarcelación (...) toda vez que, conforme el cómputo actuarial practicado el 13 de octubre de 2021 (...) lleva privado de su libertad, al día de la fecha un total de veinte años".

Canero y Palliotti recordaron que Rolón fue absuelto en dos causas en las que se dispuso su libertad, pero "no se hizo efectiva por encontrarse detenido en la "Causa ESMA Unificada", en la que recibió perpetua por secuestros, torturas y homicidio, junto a otros represores de la dictadura. Esa condena no está firme aún y espera revisión de la Cámara de Casación Penal desde 2017. Para los magistrados, Rolón ya cumplió con un plazo de detención "que, de existir sentencia firme, le permitiría acceder al instituto de la libertad condicional, teniendo en consideración la pena que le fuera impuesta".

El TOF aclaró que Rolón no está en cárcel sino con detención domiciliaria pero "ha cumplido estrictamente con las pautas y obligaciones establecidas" al acceder a ese beneficio.

En la parte resolutoria del fallo, los magistrados dispusieron "hacer lugar a la excarcelación" de Rolón bajo palabra y, en consecuencia, "disponer su inmediata libertad". También sostuvieron que deberá "fijar domicilio real, el que no podrá ser modificado y del que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin dar aviso al Tribunal". Además deberá presentarse ante el Tribunal en forma mensual. Asimismo, deberá "abstenerse de concurrir a cualquier espacio o acto público, en particular aquellos relacionados con el gobierno de facto de 1976-1983" y deberá cumplir con la "prohibición de salida del país". En libertad condicional, Rolón permanecerá bajo vigilancia electrónica.