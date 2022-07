Ucrania insta a la población a evacuarse para contraatacar en el sur

Ucrania instó a la población de la región meridional de Jersón a evacuarse con urgencia de cara a sus planes de lanzar una contraofensiva en el sur del país con el objetivo de liberar las zonas costeras del mar Negro controladas actualmente por las tropas rusas.



"Está claro que habrá combates, fuego de artillería... por eso llamamos (a la gente) a que se vaya de manera urgente", dijo la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, en declaraciones a la televisión.



La número dos del Gobierno ucraniano indicó que desde luego no puede decir cuándo comenzará la contraofensiva y recalcó: "Lo que sé a ciencia cierta es que allí no debe haber mujeres ni niños y que ellos no deben convertirse en escudos humanos".



Las declaraciones de Vereshchuk se produjeron después de que el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, anunciara en el diario The Sunday Times que el presidente del país y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Volodímir Zelenski, había ordenado liberar las zonas ocupadas en el sur ucraniano.