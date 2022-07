“En la cancha la gente me pide que lo saque a Moyano”, afirmo el periodista Fabián Doman por AM750. El conductor de televisión se presentó en diciembre pasado como candidato a presidente de Independiente. Su partido era el principal bastión opositor a la gestión actual, encabezada por el líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano.

Sin embargo, en la previa a la votación, la Junta Electoral del club determinó que su lista tenía irregularidades, y le prohibió la participación. El frente de Doman judicializó la decisión y las elecciones fueron suspendidas hasta en tanto se pueda resolver el futuro de la alianza opositora.

“Todavía estamos sin una respuesta de la Justicia sobre si podemos participar o no en las elecciones. El de Moyano es un mandato prorrogado, pero no ilegal. De todos modos, desde el punto de vista económico, social, del club es un mandato terminado”, señaló Doman a Mediodía 750.

Y añadió: “Lo único que quiero es participar de las elecciones. Ganará el que el socio elija. Está en juego la libre elección de candidatos. Si no fuera el involucrado, defendería mi postura igual”.

Doman es muy crítico de la gestión del sindicalista y exdiputado provincial, pero aclara que “recibió un club en un estado catastrófico”. “Lo mejoró un poco al principio, pero la última gestión es inaceptable. La peor gestión del club”, denunció.

En este sentido, Doman reveló que cuando va a la cancha la gente le pregunta “cuándo va a sacar” a Moyano. “La gente conmigo es sumamente amable. A veces me siento en deuda con la gente, porque no lo puedo hacer. Hasta dejé la profesión para ocuparme de esto. Armé una lista de unidad, me presenté a la justicia, intenté un diálogo con el moyanismo”, dijo.

“Me prohíben porque saben que ganamos. Porque la gente me considera que son 'el otro', el que no es Moyano. Eso lo lograron ellos criticándome. Si voy a una elección tengo que ser consciente que voy a tener muchos votos prestados. Y tengo que convencerlos a partir de mi gestión”, concluyó.