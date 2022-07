"Maté a la lacra" fueron las palabras de Domingo Faustino Verna, de 76 años, un suboficial mayor retirado del Ejército, luego de matar a su nieto de cinco balazos en la puerta de su casa en Bahía Blanca, tras una violenta discusión entre ambos, hecho del que se va a cumplir un mes en los próximos días.

El crimen conmocionó esa ciudad bonaerense y quedó registrada toda la secuencia en las cámaras de seguridad de la vivienda. La investigación del homicidio sigue su curso, con Verna acusado acusado de haberse excedido en la legítima defensa. Su nieto, Brian Alexis Batalla Verna, de 29 años, murió a causa de los disparos. Y su abuelo solo estuvo detenido dos días, hasta que fue liberado por su edad,

En las últimas horas, el hecho volvió a ser noticia, cuando el abogado de la madre de la víctima, Ignacio Jorge Yazyi, en una entrevista radial dio a conocer algunas declaraciones del acusado luego haber matado a su nieto. El abogado aseguró que Verna actuó de manera "premeditada" y adelantó que va a pedir el cambio de carátula "homicidio agravado por el vínculo".

“Este acontecimiento se dio en un contexto en el cual existía violencia entre ambos, y así fue por mucho tiempo", dijo el abogado de Mariel Verna, la madre de la víctima e hija del homicida. "Brian vivió durante años con el abuelo, que suplantó el rol de su padre. Era un hombre autoritario y hubo extorsión, humillación. Trabajaba con él, que le adelantaba dinero y se lo reclamaba con intereses. Lo apresuraba, decía que iba a quedar en la calle y lo buscaba constantemente”, aseguró Yazyi

“La primera persona que tiene temor es la hija, la madre de Brian. Vive enfrente, el imputado tiene cámaras por toda la casa que apuntan a la de su hija. Él vigilaba a toda la familia, es un hombre autoritario”, aseguró. "Ya había habido agresiones entre ellos, amenazas. Hay que tener en cuenta que se trata de un exmilitar, y que sabía del manejo de armas. Fue muy fría su actitud, no se acercó para ver lo que había hecho, un total desprecio sobre la vida de su propio nieto”, dijo.



También contó que tras el asesinato,"la que llama a la ambulancia es la novia y declaró en la comisaría que el propio abuelo dijo: ‘Maté a la lacra’".

"Nuestra hipótesis es que no corría riesgo su vida, Brian no podía haber ingresado a la vivienda. Por eso, el abuelo lo premeditó, esperó a que volviera", remarcó el letrado."El hostigamiento venía de hace tiempo y ese día también existió. Nosotros sostenemos que fue premeditado por el testimonio de la pareja, el abuelo, en ese momento, le gritó: 'Te voy a matar’”. Tras lo cual, según su relato, Verna fue a buscar el revolver en el interior de la vivienda y al ver que a Brian pateaba la puerta "en lugar de haber llamado a los servicios de emergencia o a un familiar, le disparó". “Su integridad física no corría riesgo. Lo venía premeditando y creo que hubo un cansancio”, remarcó Yazyi.



Ese día, el 13 de junio pasado, Brian fue a la casa de su abuelo y discutieron violentamente por cuestiones de dinero. El joven primero lo atacó con un palo y después con los puños. Con el palo jamás pega, lo hace a puño. El palo se parte en el piso y no lo usa.