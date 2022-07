Las vacaciones de invierno 2022 son una gran oportunidad para que aquellos que no tienen la oportunidad de viajar, puedan degustar de las ofertas gastronómicas que propone la Ciudad de Buenos Aires.



Restaurantes hay muchos, pero los menús económicos no abundan. Es por eso que muchas familias se vuelcan a esos lugares donde la carta no es tan “salada” de precios para no perderse la propuesta culinaria porteña.

La web especializada en viajes y reseñas Tripadvisor, en la cual los propios usuarios aportan la mayor parte del contenido y relatan sus experiencias, cuenta con distintos ránkings, entre los que se destaca aquellos restaurantes económicos para “comer barato”.

7 lugares con menús económicos para comer en familia

Javi's Parrilla Restaurant (San Telmo): Ubicado en la calle Chile 794, esquina Piedras, Javi's Parrilla Restaurant es un buen restaurante para degustar lo mejor de la parrillada argentina. Los platos más económicos los podés encontrar por $1190 La opción gastronómica incluye milanesas, pastas y pizzas. Es apto para vegetarianos y cuenta con opciones sin gluten.





La Choripanería (Palermo, Retiro y San Telmo): "Chori al paso" es el lema de este lugar de comidas rápidas, distinguido en 2021 con el premio "Travellers' Choice" por los usuarios de Trip Advisor por la alta cantidad de opiniones y críticas positivas. Además de los clásicos choripanes, se puede disfrutar en las sucursales de empanadas de morcilla, carne picante, chorizo y queso, y opción veggie. Hay promociones de choripán y bebida por $1.060.





La Cocina (Recoleta): En la Avenida Pueyrredón 1508 se encuentra La Cocina. La especialidad de la casa son las empanadas "catamarqueñas", el locro y el flan de postre. Los clientes lo destacan por su atención a pesar de ser un lugar pequeño.





The Burger Joint (Palermo): Una de las hamburgueserías clásicas de la zona de Plaza Serrano es The Burger Joint, situada en la calle Jorge Luis Borges 1776. Se caracteriza por sus platos abundantes acompañados de papas fritas.





Pizzería La Mezzetta (Villa Ortuzar): Los clientes la califican como una de las pizzerías más ricas y económicas de la Ciudad. Ubicada en la avenida Alvarez Thomas 1321, se caracteriza como un sitio de comidas al paso, al estilo familiar, que suele tener mucha concurrencia en especial los fines de semana. Hay pizzas grandes por 1.180 y también se pueden degustar empanadas.





El Sanjuanino (Recoleta): Ubicado en Posadas 1515, a pocas cuadras del Cementerio de Recoleta, El Sanjuanino se especializa por la comida tradicional argentina, siendo las empanadas y el locro las propuestas más destacadas por los clientes. Las milanesas napolitanas, otro de los platos fuertes del restaurante. Tiene dos sucursales más en Palermo.





Ubicado en Posadas 1515, a pocas cuadras del Cementerio de Recoleta, El Sanjuanino se especializa por la comida tradicional argentina, siendo las empanadas y el locro las propuestas más destacadas por los clientes. Las milanesas napolitanas, otro de los platos fuertes del restaurante. Tiene dos sucursales más en Palermo. La Morada (Monserrat y Recoleta): En sus dos sucursales de Hipolito Yrigoyen 778 y Larrea 1336, La Morada brinda a sus visitantes la posibilidad de comer platos regionales junto con su repostería artesanal. Tartas, pasteles caseros, empanadas, guiso de lentejas y locro son algunas de las comidas típicas de este “resto-bar-museo-retro” decorado con antiguas publicidades y objetos de colección.

Qué día empiezan las vacaciones y cuánto duran

Este año hay dos períodos distintos de receso escolar que varían según cada jurisdicción.

En Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego las vacaciones de invierno comenzarán el 18 de julio y se extenderán hasta el 29.

Por su parte, en Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, el receso se celebrará entre los días 11 y 22 de julio.