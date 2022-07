El exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, recibió este viernes disparos provenientes de un arma de fuego durante un acto de campaña en la región de Nara, en el oeste del país asiático, y por el hecho fue detenido un hombre por intento de asesinato.



Abe sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de ser alcanzado por proyectiles, aparentemente realizados con una escopeta, durante un evento electoral, según informaron las autoridades locales.

El expremier nipón, de 67 años, realizaba un discurso de campaña previo a las elecciones legislativas de la Cámara alta del domingo cuando se escucharon disparos, dijo la red pública NHK y la agencia de noticias Kyodo, según consigna AFP.

"Estaba dando un discurso y un hombre llegó desde atrás", comentó una joven que estaba en el evento a la red NHK. "El primer disparo sonó como un juguete. Él no cayó pero luego hubo un fuerte estallido. El segundo disparo fue más visible, se podía ver el estallido y el humo", agregó.

De acuerdo con la agencia Jiji, Abe colapsó y sangraba del cuello, según manifestó una fuente de su Partido Liberal Democrático (PLD). Asimismo, medios informaron que habría sido atacado por la espalda.

Tras el incidente, el exprimer ministro que gobernó el país en 2006 durante un año y luego volvió al poder entre 2012 y 2020, fue trasladado en ambulancia a un hospital y los servicios sanitarios trataban de que recupere sus signos vitales, según señalaron la policía y las autoridades de salud de la ciudad de Nara.

El Gobierno japonés confirmó el ataque pero no brindó información sobre el estado de salud de Abe. "El ex primer ministro Abe recibió un disparo a alrededor de las 11.30 en Nara. Un hombre que se cree es el atacante está bajo custodia. Se desconoce la condición del ex primer ministro Abe", declaró a la prensa el jefe del gabinete japonés, Hirokazu Matsuno.