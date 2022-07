La fila del oficialismo se hizo larga, interminable. Todos querían responderle al presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe que había tratado de "mentiroso" al gobernador Omar Perotti. Fue ya entrada la noche del jueves en el recinto de Diputados de Santa Fe cuando Farías bajó de la presidencia y se sentó en una banca para criticar al gobernador por el convenio que determina que Afip va a detraer el 1,9% por la liquidación de la deuda histórica de 151.800 millones de pesos que nación pagará a Santa Fe. "El gobernador nos mintió. Nos dijo que el convenio por la detracción del 1,9 por ciento no tenía nada que ver con el convenio de cancelación de la deuda", bramó Farías en el recinto. “Desde que se conoció la noticia de fallo de la Corte Suprema respecto del acuerdo por la deuda, la oposición ha ido variando sus cuestionamientos con frases rimbombantes", dijo el ministro de Gestión Pública Marcos Corach y aseguró que "de ninguna manera el gobernador le mintió a la oposición". Para el jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja, Leandro Busatto hay una "oposición muy beligerante sobre un tema que debería ser motivo de celebración". Y aseguró que "actúan así de cara a las elecciones de 2023 y no para colaborar con la provincia en un tema que pelearon cuatro gestiones".

Según Farías en la reunión del gobernador con los legisladores se le preguntó a Perotti si el pago de la deuda y el convenio para que Santa Fe resigne coparticipación para financiar a la Afip, el mandatario lo negó categóricamente. Sin embargo, ambos convenios llegaron a manos de los legisladores.

“Es una situación de gravedad institucional”, dijo y empezó a relatar lo que sucedió en el encuentro con Perotti, aunque antes reclamó que el convenio por el pago de la deuda cuente con el aval legislativo. “Lo realmente sano sería enviar a la Legislatura ese convenio para que tenga el respaldo suficiente. Pero eso no me parece que sea lo más grave, sino lo que sucedió ayer. El gobernador nos mintió. Nos mintió. El jefe del Ejecutivo de la provincia en una reunión donde convocó a los legisladores, parte de otro Poder de la provincia, ante el requerimiento explícito sobre si el convenio por la detracción del 1,9 por ciento tenía algo que ver con el convenio de cancelación de la deuda. Dijo que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Nos lo dijo a nosotros. Nos informó formalmente en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno que un convenio no tenía nada que ver con el otro. Y no nos dio los convenios”, remarcó.

El diputado provincial del oficialismo Leandro Busatto le respondió a Farías de quien dijo "o está mal informado o actua de mala fe", dijo. Para el legislador peronista puede existir una "confusión" sobre ambos puntos pero consideró que Farías, al decir que "el gobernador nos mintió", actúa "más como dirigente político de la oposición que como presidente de la Cámara".

Busatto también valoró el rol de la actual gestión en este acuerdo. "Apenas la sentencia de la Corte se hizo pública, el gobierno de la provincia convocó a todos los actores de Santa Fe", dijo y recordó que cuando Miguel Lifschitz era mandatario de la Casa Gris nunca lo convocó como "para resolver este tema de la deuda".

"Es potestad del Poder Ejecutivo firmar el acuerdo y el gobernador convocó en tres oportunidades diferentes a los dirigentes de la oposición y solo una vez, el miércoles pasado, se hicieron presentes", siguió. Además, consideró que ve una "oposición muy beligerante sobre un tema que debería ser motivo de celebración". Deslizó que ese sector actúa "de cara a las elecciones de 2023 y no para colaborar con la provincia en un tema que pelearon cuatro gestiones". "Me llama la atención que en el momento más importante de este tema a quienes les toca ser oposición en este momento no nos acompañen", añadió.

“De ninguna manera el gobernador le mintió a la oposición. Son dos trámites distintos, los tengo acá a mi vista”, respondió Corach al ser consultado respecto a las denuncias de los diputados socialistas Pablo Farías y Clara García.