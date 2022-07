El músico inglés Monty Norman, famoso por haber compuesto el tema de la saga de James Bond, murió este lunes a los 94 años. La noticia fue confirmada en su sitio web oficial, donde anunciaron “con tristeza" su partida "después de una breve enfermedad”.

Hijo de una familia de inmigrantes judíos oriundos de Lituania, tras la II Guerra Mundial Norman se hizo famoso como cantante, y años después logró dar el salto al teatro musical con títulos célebres como Expresso Bongo.

En 1962 le llegó la propuesta para componer nada menos que la banda sonora de la película ícono del cine británico, "Agente 007 contra el Dr. No"; aunque la pieza no les resultó atractiva a los productores, que le encargaron a otro compositor, John Barry, le hiciera algunos arreglos.

Desde entonces, Barry se llevó todo el mérito de la célebre obra al punto que Norman demandó a un diario que lo daba como único compositor. La batalla judicial resultó a favor de Norman, que ganó y recibió 30.000 libras esterlinas (hoy poco más de 35.500 dólares) por daños y perjuicios.



Los mejores temas de la saga James Bond

A lo largo de los años, muchos músicos realizaron distintas reversiones del tema original de James Bond y compusieron nuevos temas para cada una de las películas de la saga del éxito de espionaje.

Moby para "Tomorrow never dies"

El compositor de música electrónica estadounidense, Richard Melville Hall, más conocido como Moby, fue uno de los encargados de llevar su toque personal a una reversión del tema original para "El mañana nunca muere", estrenada en 1997.

"You know my Name", de Chris Cornell

You know my Name es el tema de la película Bond Casino Royale, estrenada en 2006. Después de que predominaran las voces de mujer en la era de Pierce Brosnan, la llegada del actor Daniel Craig al protagónico vino acompañada de la voz rockera del cantante estadounidense Chris Cornell, vocalista de bandas como Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog, que falleció en 2017.

"Writing's On The Wall", de Sam Smith

La banda sonora de la película Spectre, del año 2015, que también cuenta con el protagónico de Daniel Craig en el rol del agente 007, tuvo la participación del cantante británico, Sam Smith, como intérprete del tema de la banda sonora, con la canción "Writing's On The Wall", que logró llegar al primer puesto.

"Thunderball", de Tom Jones

El cantante y compositor galés, Tom Jones, le puso la voz al tema para la cuarta película de Bond tras una serie de demandas entre la cantante británica, Shirley Bassey y la productora. Bassey es conocida por ser la intérprete musical que más veces cantó una canción para una película de James Bond. El tema original se llamaba 'Mr. Kiss Kiss Bang Bang', pero la versión final de Jones tuvo el título de la película, Thunderball.

"Die Another Day", Madonna

Madonna es la única intérprete de temas de la saga de Bond que además tiene una participación como actriz en la película. En el film Die Another Day, estrenado en 2002, el vigésimo de la serie, la cantante norteamericana interpreta el papel de una profesora de esgrima.

"We Have All The Time in The World", Louis Armstrong

El tema suena sobre el final de la sexta película de la saga, On Her Majesty's Secret Service, en 1969, y cuenta con un aporte del legendario trompetista Louis Armstrong, que le da un toque muy especial con su sentimiento y su característica voz.



"Another way to die", Jack White y Alicia Keys

Tras muchas especulaciones sobre si sería Amy Winehouse la encargada de poner sintonía a Quantum of Solace, vigesimosegunda estrenada en el 2008, finalmente la propuesta recayó en los reconocidos músicos y compositores Jack White, líder de bandas como White Stripes y The Racounters, y Alicia Keys.



"Goldeneye", por Tina Turner

Bono y The Edge, voz y guitarra de la banda U2, fueron los autores del tema que da título a la misma película de James Bond de 1995, y que interpreta Tina Turner.