Al menos cinco estudiantes de del Colegio Guadalupe de Palermo sufrieron quemaduras durante un experimento que realizaban en el marco de una clase conjunta de química llevada adelante por estudiantes de cuarto y quinto año de la institución. Los hechos recuerdan el grave incidente ocurrido la semana pasada en Pergamino, cuando un experimento que emulaba la erupción de un volcán dejó un saldo de 10 chicos heridos.

De a cuerdo a lo informado por el Same, que se hizo presente en la escuela para socorrer a los afectados, un adolescente de 16 años fue trasladado al Hospital Gutiérrez con el 35 por ciento de la superficie corporal quemada. Puntualmente, sufrió lesiones en el abdomen, tronco, cuello y rostro. El joven se encuentra internado en terapia intensiva.

Otro de los heridos, un preadolescente de 13 años, fue trasladado inicialmente al Hospital Fernández, pero luego derivado al Hospital de Quemados e ingresado a la sala de terapia intermedia. El chico presenta entre el 15 y el 20 por ciento de superficie corporal quemada, con lesiones principalmente en el tronco, rostro y espalda.

Adicionalmente, otras tres personas sufrieron quemaduras leves, una de ellas un adulto. Sin embargo, todas ellas fueron atendidas en el lugar y no requirieron su traslado a un centro de salud.

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron que trabajan en un protocolo para implementar en este tipo de experimentos o ferias de ciencias con el fin de "reducir el mínimo los riesgos de accidentes o siniestros". Se espera que en los próximos días sea publicada una resolución firmada por la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

Explosión en un colegio de Palermo: cómo fueron los hechos

Federico, un estudiante de tercer año del colegio Guadalupe que presenció la explosión, relató que sus compañeros "estaban haciendo un experimento" en el que "estaban manipulando alcohol y fuego" cuándo ocurrió el accidente y "un chico se prendió fuego de pies a cabeza".

Tras la aparición de las llamas, "un profesor le tiró un guardapolvo encima y después otro se tiró con su propio cuerpo para apagarlo", detalló el joven que es conocido de uno de los heridos. "No había ningún tipo de matafuegos ni extintor", lamentó Federico.

Por su parte, la madre de una estudiante de primer año contó a los móviles de televisión que, cuando ocurrió la explosión en el patio del colegio, los estudiantes "salieron todos corriendo", según el relato de su hija. Se escucharon gritos, chicos llorando, e incluso llegó a ver a un par de nenes "con la ropa incendiada", agregó la madre de la adolescente.

"Había dos chicos heridos, una más leve, de primer año, y un chico más comprometido, de cuarto año (...) se le prendió fuego la remera, después le tomó el cuerpo y la cara", agregó el padre de otro estudiante.

Finalmente, la madre de otro estudiante de la escuela, reconstruyó que en el momento del accidente los jóvenes estaban manipulando un mechero. "El chico quiso tocar algo, le quedó alcohol en la mano y se prendió fuego", lamentó.