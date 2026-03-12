El botín es el hijo: violencia vicaria y poder político en Gualeguaychú
M atraviesa un tratamiento oncológico, un desalojo inminente y el dolor más agudo: hace tres semanas que no ve a su hijo de siete años. La Justicia de Entre Ríos le otorgó la tenencia al progenitor Nicolás Mattiauda - dirigente del PRO y referente de la Sociedad Rural - tras una denuncia por una demora de 24 horas en la entrega del niño. Un caso donde el sistema judicial parece actuar como brazo ejecutor del castigo patriarcal.