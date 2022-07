El rosarino Ángel Di María, una de las figuras de la Selección Argentina, fue presentado este lunes de manera oficial en la Juventus, su nuevo club tras quedar libre del París Saint-Germain luego de siete años en Francia.

"Mi cabeza ahora está en la Juve, la Selección vendrá después. Estoy aquí para ganar tantos títulos como sea posible, la Selección tendrá su importancia cuando llegue el momento", declaró el zurdo de 34 años luego de ser consultado sobre la próxima Copa del Mundo.

La Juventus será el sexto club en la carrera de "Fideo", un especialista en vestir las camisetas de gigantes de Europa: tras una corta estadía en Rosario Central y su venta al Benfica de Portugal, Di María pasó por Real Madrid, Manchester United, el PSG y ahora la Vecchia Signora.

El delantero admitió que tras salir de París su "idea era volver a la Argentina", pero que no pudo rechazar la propuesta de Juventus: "Cuando el mejor equipo italiano contacta con vos, no podés decir que no. Me esperaron cuando terminó el campeonato de Francia, cuando estaba metido en la Selección y luego me demoré un poco en responder solo por asuntos familiares, quería quedarme un tiempo de vacaciones y luego dedicarme a esta nueva aventura. Justo antes de que terminaran las vacaciones, comuniqué mi elección".

"Acá viene el mismo Di María de siempre, que quiere ganar a toda costa, odia perder y quiere ser campeón: creo que la Juventus me eligió para esto. Lo más importante será trabajar duro e intentaré hacerlo lo mejor posible", cerró el argentino en conferencia de prensa.

Di María es uno de los tres refuerzos de la Juve, que también presentó al francés Paul Pogba -libre desde el Manchester United- y al atacante italiano Federico Chiesa, comprado a la Fiorentina por 40 millones de euros.

El club de Turín también dejó partir a dos históricos como Paulo Dybala y Giorgio Chiellini, en un proceso de renovación tras un par de flojas temporadas en las que vio cómo Inter y Milan se coronaron en la Serie A y donde no pasó de octavos de final en la Champions League.