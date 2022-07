El líder de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE Capital) y secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Daniel “Tano” Catalano, aseguró que en el sector de los trabajadores estatales “no cayeron bien” los anuncios de este lunes de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, quien confirmó que no habrá ingresos de nuevo personal a todos los organismos públicos, en el marco de una batería de medidas tendientes a garantizar el equilibrio fiscal.

Catalano le reclamó a Batakis una audiencia “con carácter urgente” para poder conocer en detalle las medidas. En las últimas horas, la central de los trabajadores declaró el “estado de alerta”. “No queda claro qué va a pasar con el descongelamiento de las 30 mil vacantes que hay en el Estado nacional. Una cosa es que dejen de contratar gente nueva, otra que interrumpan el proceso de regulación del empleo público”, expresó Catalano.

“Queremos saber qué es lo que van a hacer. A priori, no cayó bien en ningún sector del trabajo. En este momento hay 30 mil empleados públicos concursando para pasar a planta. El reclamo que hacemos desde ATE es que lo hagan vía paritarias o decreto. Después de 10 años de cumplir funciones en el Estado, el trabajador no debería concursar para ocupar el lugar”, añadió por AM750.

“Moroni debería reabrir ahora las paritarias”

Tras la afirmación este lunes del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que adelantó que en el caso de haber un “atraso” en los salarios respecto a la inflación se volverá a abrir la negociación salarial, Catalano aseguró que las paritarias se deben reabrir “en este momento”.

“Los números que maneja el Gobierno son los de la macroeconomía, cuando lo querés trasladar al salario quedás en un lugar de indecisión. Moroni debería estar reabriendo la paritaria ahora o meter una suba fija para recuperar el poder adquisitivo. No se termina de entender qué es lo que pedimos”, advirtió el líder de la CTA de los Trabajadores.

“El Estado no puede ser la primera variable de ajuste de todo gobierno. No nos explicaron de qué manera van a resolver la inflación. Cuando no tenés esa impronta, generás más incertidumbre. Venimos pidiendo una suma fija. Tuvimos una pérdida del 20 por ciento de la masa salarial durante el Gobierno de Macri. Pero no nos estamos recuperando”, finalizó.