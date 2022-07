Luego de los primeros anuncios oficiales que hizo la ministra de Economía, Silvina Batakis, este lunes por la mañana, el presidente Alberto Fernández salió a respaldarla: "es importante que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra", dijo al finalizar un acto que encabezó en la localidad de bonaerense de Berazategui. Otros funcionarios del gobierno también acompañaron los anuncios. Los que no emitieron comentarios, sin embargo, fueron los sectores que se identifican con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Prefirieron, por ahora, un sugestivo silencio ante las definiciones de la ministra, que en muchos puntos contradicen la opinión de la presidenta del Senado, por ejemplo, en lo que atañe al déficit fiscal. Sin embargo, tampoco salieron a cuestionarla públicamente. Voces del FdT vinculadas a sectores sindicales y de los movimientos sociales sí realizaron fuertes críticas. "Si la cuestión pasa por resolver un tema del déficit sin tocar a los que más tienen, estamos en problemas", dijo Hugo Yasky, secretario general de la CTA, a Página12.

"Es importante que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana: a controlar el gasto público, a seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que dañe a la gente y, al mismo tiempo, dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que estamos proponiendo para las exportaciones tiene un valor adecuado y no nos vamos a mover de esa senda", dijo el Presidente a la TV pública horas después de la conferencia de prensa de Batakis.



El director de la AFI, Agustín Rossi, dijo a Página12 en la misma línea que "fue un anuncio destinado a tranquilizar el escenario económico en la Argentina. El objetivo era remarcar las fortalezas que tiene la economía argentina y fundamentalmente transmitir la posición firme del Gobierno, que no va a ceder a ninguna presión devaluatoria porque cuando eso sucede ganan pocos y pierden muchos". Además, Rossi aclaró "no sé si estuvo conversado con Cristina. Lo que es importante es que había una presión para que haya una devaluación y hoy Batakis dijo que eso no va a pasar. Esto es paso a paso. Hay crecimiento y baja de la desocupación, pero falta política de precios y mejora de los ingresos".

La titular de la AFIP, que estaba en la misma mesa que Batakis cuando realizó los anuncios, declaró posteriormente que "creo que las definiciones que dio la ministra tienen el aval y el respaldo de todos los partícipes de la coalición: de la Vicepresidenta, del Presidente y del presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa". Luego, en diálogo con radio con Vos, agregó que "eso es lo que ella ha planteado y lo que hay que volver a ratificar es que no se está planteando un ajuste, sino una convergencia hacia un déficit menor y financiable".

Desde sectores ligados a la vicepresidenta, en tanto, en diálogo con este diario no confirmaron esa versión y hasta se mostraron sorprendidos por las declaraciones de Marcó del Pont. "Por ahora no hay nada para decir. Hay que esperar", subrayaron. El despacho de la vicepresidenta en el Senado --donde CFK estuvo este lunes luego de volver de El Calafate--, cuentan personas de su entorno, durante todo el día fue un desfile de funcionarios que entraban y salían.

En nombre de los gobernadores, el único que respaldó públicamente a la ministra fue el de Catamarca, Raúl Jalil. "Acompañamos las medidas económicas anunciadas por Alberto Fernández y Silvina Batakis. Estamos ante tiempos difíciles que nos demandan ser austeros y eficaces para no gastar más recursos de los que tenemos. Alcanzar un equilibrio fiscal debe ser una responsabilidad de todos", resaltó. El diputado José Luis Gioja dijo a Página12 que el de Batakis "fue un discurso muy sincero y peronista con la imagen de que si hay esfuerzo va a ser para todos y si hay reparto también".

La recepción fue totalmente contraria por parte de sectores vinculados a los movimientos sociales. El dirigente de la UTEP, Juan Grabois subrayó que "Batakis eligió que sus primeras reuniones sean con el fondo y no le retrucó a Georgieva lo que dijo de que tenemos que sufrir", y opinó que "lo que faltó en el anuncio fueron las medidas redistributivas. Eso es lo más doloroso". En diálogo con el programa Crónica Anunciada puntualizó que, desde su espacio, "tenemos la obligación de iniciar un plan de lucha. Por último, destacó que "tengo confianza en que Cristina va a empujar para que haya medidas redistributivas. Pero más confianza tengo en la lucha que vamos a dar nosotros".

Los sectores sindicales tampoco lo recibieron bien. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, dijo a este diario que "el mensaje fue una señal para los mercados, para los operadores financieros y para los que se están pintando la cara para ir al lockout patronal del campo e intentan poner en una posición de fragilidad al gobierno. El problema es que nada de lo que dijo Batakis genera respuestas para la gente que tiene la expectativa de mejorar su situación económica". Además, adelantó que "es de esperar que este discurso se complete mañana, o en los próximos días, con otros anuncios que contemplen la realidad social que se está viviendo. Vamos a estar mirando de cerca la evolución de los hechos y también preparándonos para salir a la calle".

Desde ATE se mostraron en situación de alarma por el anuncio de que se congelará el ingreso de empleados estatales. “Eso va a impedir avanzar en una medida que ya venía sumamente demorada, como es el pase a planta de 30.000 trabajadores, compromiso asumido por el Gobierno en diciembre de 2020”, dijeron en un comunicado y agregaron que tampoco descartan implementar medidas de fuerza “para expresar la voz de las y los trabajadores, y que el Gobierno no sólo escuche y atienda los reclamos del FMI y de los grandes grupos económicos”.

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, contó que este lunes el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, se reunió con directivos de las principales empresas de consumo masivo, acompañado por el secretario de Comercio, y que el martes lo hará con supermercadistas. También dijo que la AFIP está trabajando "para que haya menos evasión" y, por ende, "más recursos en el Estado".