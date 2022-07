Un hombre denunció que ganó $100 millones en el tragamonedas, y que el casino nunca le entregó el premio. Horas después, otras dos personas se sumaron al reclamo con casos similares.

Ocurrió el jueves 7 de julio en el Casino Club de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Y el protagonista de la historia es Antonio Miranda, que trabaja como albañil y aseguró haber apostado $6.000 ese día, pero que una vez que ganó la encargada del lugar le explicó que no podrían pagarle porque la máquina tenía un "desperfecto".



“La máquina empezó a sonar cuando gané, se acercó uno de los chicos que estaba en el salón, me felicitó y me dijo ‘ya vuelvo que te tengo que tomar los datos’. Cuando estaba anotando mis datos, apareció la encargada y le preguntó qué estaba haciendo. El chico le contó y la mujer dijo que no me iban a pagar el premio porque la máquina tenía un desperfecto”, relató el damnificado a TN.



Incluso alcanzó a sacar una foto de la máquina en el momento que anunciaba el monto obtenido. En ese contexto, relató que se puso en contacto con un abogado para hacer el reclamo. “La verdad es que yo gané en buena ley, no hice trampa. Si la máquina funcionaba mal, no es mi problema. Estoy esperanzado en que lo voy a cobrar”, agregó. Sus abogados presentaron el caso en Defensa del Consumidor.

Si bien en un primer momento el hombre se fue del lugar, una hora después volvió buscando una respuesta, ya que contaba con el registro en su celular, pero según dijo se negaron a otorgarle el premio, sin más justificaciones.

“Hay testigos que vieron lo que pasó en la sala del casino, por eso les pedimos que se acerquen a nosotros. Además, pedimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, pero aún no las tenemos”, agregó.

Otras dos denuncias contra el Casino por fraudes similares

La defensa del damnificado aseguró haberse comunicado con otras dos personas que vivieron lo mismo con otra máquina del salón del Casino Club. Los dos hechos habrían ocurrido a fines de junio, aunque por montos menores ($250.000) a la suma adquirida por Miranda.

"Fue el mismo procedimiento, adujeron fallas y apagaron la máquina", expresó Insaurralde a La Opinión Austral. Luego "les dijeron que vuelvan más tarde" pero ante otra negativa las personas no pudieron incrementar el tono del reclamo. "No quisieron mediatizarlo, lo dieron por perdido y evidentemente al hacerse público lo de Antonio se animaron", explicó el letrado.

"En este caso hay pruebas y fotos de la pantalla con el premio. Por el caso de Antonio ellos también se animaron a contactarnos y ya estamos trabajando con ellos también", pero se negó a revelar sus identidades. Y al término pidió a "todas las personas que hayan pasado por una situación similar que se contacten. No se queden callados", alentó.