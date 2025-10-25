A las autoridades policiales de Comodoro Rivadavia, que investigan desde hace dos semanas la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Kreder, se le sumó una nueva preocupación: el paradero de dos hombres que se perdieron el mismo día que los jubilados. La coincidencia llama la atención de los vecinos de la ciudad petrolera.

Las víctimas, cuyos nombres trascendieron este sábado, son Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, y Héctor Omar Carrasco, de 30. La Policía de Chubut, a través de la División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia pidió la colaboración para encontrar a los hombres, ya que Vivar fue visto por última vez en la zona del kilómetro 8, mientras que Carrasco tuvo un último contacto cuando se ausentó de su vivienda en el barrio Máximo Abásolo, en el sur de la ciudad.

Al joven de 23 años se lo describió con una altura de 1,75 metros, de contextura robusto, 80 kilos, tez blanca, cabello corto, lacio y de color negro, al momento de la desaparición, vestía una campera negra, pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises..

Mientras que el hombre de 30 años mide 1,70, pesa 70 kilos, es delgado, de tez morocha, ojos marrones, pelo negro, largo, lacio y, al momento de la desaparición vestía pantalón de jean, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines de seguridad marrón.

Carrasco vivió anteriormente en el barrio La Floresta y cuenta con experiencia laboral en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL), donde se realizan tareas de distribución de electricidad y alambrado público. Su esposa fue quien radicó la denuncia por desaparición.

Según los registros oficiales, el más joven de los buscados trabajó en un corralón de materiales de construcción con amplio reconocimiento en la ciudad de donde es oriundo.

Para ambos, se solicitó información hacia la mencionada entidad, al teléfono (297) 154-082600, o bien a las líneas de emergencia 101/911. Las autoridades unificaron criterios para la búsqueda común, junto a la de los jubilados.