El vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourão, aseguró que a pesar de que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para ganar las elecciones de octubre, "puede que no tenga el respeto" de las Fuerzas Armadas, los militares lo saludarán si vence en los comicios al actual mandatario, Jair Bolsonaro.

A punto de finalizar su mandato, y con la intención de ser candidato al Senado por el sureño estado de Rio Grande do Sul, Mourão concedió una entrevista a la revista Veja en la que se refirió a la gestión del actual gobierno, sus "distanciamientos" con Bolsonaro, su legado como vicepresidente y opiniones sobre Lula.

"Él (Lula) puede que no tenga el respeto, pero digámoslo así, cómo decirlo... él tiene el trabajo. Cuando saludamos a un superior, no saludamos a la persona, saludamos al puesto. Si gana, será aclamado para el puesto que ocupará", dijo.

Sobre su relación con Bolsonaro, el general cree que no hubo tensión entre ambos, sino un problema de "comunicación" que hizo que los mensajes llegaran "distorsionados", destacando además que ambos se respetan. Sin embargo, reconoció que "estaba dispuesto a acompañar al presidente" en una nueva elección, pero que Bolsonaro no pensó lo mismo. "Me dijo: 'Ve y busca otro camino porque estoy pensando en otra persona' [para vice]. Todo fue muy natural. Creo que busca a alguien con un pensamiento más homogéneo", aseguró.

Sobre el clima de incertidumbre e inseguridad que rodea a los comicios, Mourão considera que no habrá problemas ya que las "Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa ya han dicho que nadie va a interferir en nada en el proceso electoral", sin embargo, acusó a "una parte de la prensa" de estar fomentando el clima "de un segundo Capitolio".

Turbulencias en el proceso electoral

El creciente clima de polarización política, a menos de tres meses para las elecciones, amenaza con poner en jaque el sistema electoral. Así lo entiende el presidente del Tribunal Superior Electoral, Luiz Edson Fachin, que la semana pasada afirmó que Brasil puede vivir un episodio de ataques a las instituciones aún más grave que lo ocurrido en el Congreso de los Estados Unidos por simpatizantes del exmandatario Donald Trump en 2021.

"Podríamos tener un episodio aún peor el 6 de enero desde aquí, en el Capitolio", dijo Fachin durante un evento organizado por el instituto Wilson Center en Washington.

El 6 de enero de 2021, cientos de personas irrumpieron violentamente en el edificio gubernamental mientras los representantes y senadores contaban oficialmente los votos recibidos por el presidente electo Joe Biden en el colegio electoral. El enfrentamiento dejó cinco muertos. En ese momento, los parlamentarios tuvieron que ser sacados del edificio, o escondidos en salas auxiliares, para que no fueran atacados por los invasores.



Según Fachin, la sociedad brasileña "necesita armarse con su voto, conciencia política, solidaridad, sentimiento de justicia, convivencia (...) y cada una de las instituciones brasileñas necesita cumplir su papel dentro de los límites establecidos por la Constitución", dijo.

Horas más tarde, en su programa por Facebook, Bolsonaro se dio por aludido y dijo que si pierde no buscará un movimiento de no reconocimiento del resultado como hizo Trump. "Ustedes saben lo que está en juego, saben cómo se deben preparar, no para un nuevo Capitolio, nadie quiere invadir nada, pero sabemos lo que tenemos que hacer antes de las elecciones", aseguró en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Lula tiene el 51,7% de la intención de voto en la primera vuelta electoral y sería elegido para su tercer mandato sin pasar al balotaje, según el último sondeo del Instituto Quaest difundido la semana pasada. Bolsonaro recogió el apoyo del 35,6% de las personas consultadas.