Los juzgados de Fairfax, en el estado de Virginia, Estados Unidos, desestimaron este miércoles el recurso presentado por la actriz Amber Heard en el que solicitaba anular el juicio por difamación contra Johnny Depp, al argumentar un supuesto fraude luego de que uno de los miembros del jurado acudiera en lugar de otro, ambos tenían el mismo nombre.

Los abogados de Heard habían pedido que se anulara el veredicto que la obliga a pagar 10 millones de dólares a la estrella de "Piratas del Caribe" por dudas sobre la identidad de una de las personas que integró el jurado.

Según a la resolución que accedió el sitio TMZ, la jueza Penney Azcarate, que presidió el juicio, lo desestimó al considerar que no salió perjudicada durante la decisión final. Asimismo, la magistrada remarcó que no se percibió "un intento de fraude", por lo que no habría motivos para anular el veredicto.

En la documentación presentada por equipo legal de la actriz de "Aquaman", de 36 años, se afirmó que una de las personas de ese jurado, y que, por tanto, participó en el veredicto, tenía 52 años cuando la ficha del sujeto originalmente convocado se refería a otro de 77 años con el mismo nombre y domicilio. En Estados Unidos es frecuente que los hombres lleven el mismo nombre que su padre, con el sufijo "Junior" o "III".

"El jurado fue aprobado (por ambas partes), él se quedó con el jurado (todo el tiempo), deliberó y llegó a un veredicto", escribió la jueza Azcarate en su dictamen, e insistió en que los abogados de Heard "no han conseguido alegar cómo la inclusión de esta persona pudo perjudicarla de alguna manera".

"La única prueba ante este tribunal es que este jurado y todos los demás cumplieron con su juramento, las instrucciones y las órdenes de la corte", explicó.

La sentencia por el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp

La sentencia de ese mediático proceso, emitida por unanimidad del jurado el 1 de junio pasado, sostuvo que tres frases escritas por Heard en un artículo de opinión publicado en 2018 por el diario The Washington Post difamaban a Depp, aunque también el actor difamó en una ocasión a su exmujer a través de su entonces abogado.

Así, el jurado declaró a las dos estrellas de Hollywood responsables de difamación, aunque obligó a Heard a pagar una indemnización de 10,3 millones de dólares en daños a Depp y al actor solo le impuso un pago de 2 millones.