Lisandro Martínez se fue de Newell’s en 2017 por una cifra menor a Defensa y Justicia, no volvió al parque Independencia y ayer se transformó en el defensor argentino con mejor cotización de toda la historia: Manchester United de Inglaterra lo compra por más de 50 millones de dólares, lo que garantiza a los rojinegros ingresos por más de un millón por dólares en concepto de derechos de formación.

La historia de Martínez en Newell’s es un ejemplo de club sin proyecto deportivo y de gestión improvisada. En el parque Independencia nadie vio las cualidades del jugador y lo cedieron a Defensa y Justicia por 600 mil dólares por la mitad del pase. No conforme con eso, la anterior dirigencia rojinegra después vendió la otra mitad del defensor en menos de un millón de dólares, decisión que tomó el club de Florencio Varela ante la jerarquía del jugador, sin dudas con proyección internacional y presencia en Selección Nacional. Defensa y Justicia hizo un negocio extraordinario, sin dudas el mejor desde que juega en Primera, y en 2019 lo vendió a Ajax de Holanda por cinco millones de dólares.

Dos años después, Manchester United invertirá más de 50 millones de dólares para sumar al zaguero central en la próxima temporada. Y de esa negociación Newell’s cobrará por derechos de formación más dinero que el que ingresó por su venta a Defensa y Justicia: más de un millón y medio de dólares. Nunca un dirigente pidió disculpas por el despilfarro de talento y menos aún hubo autocrítica.

En cuanto el equipo de Newell’s que mañana recibirá a Racing para defender la punta de Liga Profesional, el técnico Javier Sanguinetti confirmó ayer cuatro variantes: Franco Herrera reemplazará en el arco al lesionado Ramiro Macagno, Martín Luciano a Marco Campagnaro, Armando Méndez a Tomás Jacob y Facundo Mansilla al suspendido Willer Ditta. La alineación será así con Herrera; Méndez, Velázquez, Lema, Mansilla, Luciano; Sforza, Fernández; Sordo, González, García.

Para este partido el club informó ayer que no se ofrecerán entradas generales no socios. A las tribunas generales accederá solo el socio con cuota de julio paga. Mañana desde las 10 en las boleterías del estadio se venderán plateas socios desde 2200 pesos y para no socios a partir de los 3200 pesos. Hoy el expendio de plateas será solo en la web boleteriavip.com.ar. El partido lo televisará TNT Sports.