En estos días donde el termómetro no levanta y no hay abrigo que alcance, nada mejor que reconfortarse y subir la temperatura corporal con un rico plato. Sopas y guisos pican en punta entre las comidas anti-frío, pero no son las únicas opciones. A continuación, cinco recetas para hacerle frente al invierno con la panza llena.

Sopa crema de zapallo y queso

La reina del invierno es, sin dudas, la sopa. El plato más odiado por Mafalda, el entrañable personaje creado por Quino, tiene ofrece múltiples variantes, de mayor o menor dificultad. En este caso, la receta elegida es la de Sopa crema de zapallo y queso, que reúne tres características que la vuelven imbatible: es rica, de sencilla preparación y económica.

Ingredientes para dos porciones:

2 trozos de zapallo (puede ser anco o cabutia)

1 cebolla

1 diente de ajo

3 vasos de agua

1 caldo en cubo

queso mantecoso (u otro que se derrita fácil)

3 cucharadas de crema de leche

Sal, pimienta y aceite de oliva

Preparación:

Hervir los trozos de zapallo con cáscara. Dejarlos en la olla hasta que se desarmen. Una vez que estén en este punto, sacarles la cáscara.

Picar y rehogar en aceite de oliva el ajo y la cebolla.

Sumar la pulpa de zapallo a la preparación de ajo y cebolla y rehogar unos minutos.

Agregar tres vasos de agua y el caldo en cubo a la preparación. Hervir.

Una vez que se llegó al hervor, retirar la preparación del fuego y procesarla. Puede ser con minipimmer, pero también se puede hacer en licuadora.

Colocar en cada plato varios trozos de queso y la crema. Luego verter la preparación.

Guiso de lentejas vegetariano





Uno de los platos que más se disfrutan en los días de frío son los guisos. Y los que llevan legumbres, más todavía. El guiso de lentejas con panceta y chorizo colorado es todo un clásico, por ello en esta oportunidad la propuesta es una variante vegetariana.

Ingredientes para cuatro personas:

Lentejas: 300 gramos

Zapallo: 250 gramos

Zanahoria: 1

Ají morrón: medio

Puerros: 2 tallos

Cebolla de verdeo: 2

Cebolla: 1 (chica)

Ajo: 2 dientes

Perejil picado: 1 pocillo



Caldo de verduras (cubo): 1 litro

Lata de tomates:1

Azúcar: 1 cucharada mediana

Aceite de oliva: 3 cucharadas.



Sal: a gusto

Especias utilizadas: Pimentón dulce, comino, orégano, curry, ají molido y nuez moscada.





Preparación:



Sumergir las lentejas en un recipiente con agua, revolver y tirar el agua. Repetir. Esto se hace para quitar impurezas. Es recomendable dejar las lentejas en agua varias horas, pero no imprescindible. Limpiar el zapallo, quitarle las semillas. Colocarlo junto a las lentejas en una olla con 1 litro de caldo de verduras o agua. Cocinar unos 30 minutos sin tapar la olla, para que el agua se reduzca.



3. Cortar los vegetales lo más pequeños posible.



4. En una sartén, saltear el morrón, la zanahoria, la cebolla, el verdeo, los puerros y el ajo con aceite de oliva. Salar.

5. Rallar la nuez moscada.

6. Agregar los tomates cortados al resto de las verduras. Sazonar con pimentón dulce y orégano. También agregamos una pizca de comino y una pizca de curry y agregar una cucharada de azúcar.

7. Pasados 20 minutos, el zapallo estará listo. Retirar del agua y dejar las lentejas hasta que estén tiernas.

8. Quitarle la cáscara al zapallo y agregar a la preparación de verduras, dejar que se disuelva.

9. Cuando las lentejas estén al dente, agregarlas junto con el agua de cocción a los vegetales.

10. Dejar que se reduzca el líquido y servir.

Locro

Esta comida tradicional no solo está reservada para los días patrios, como el 25 de mayo o el 9 de julio. Es ideal para los días fríos, por lo que proponemos una receta práctica.

Ingredientes:

400 gramos de maíz pisado

100 gramos de porotos

3 chorizos criollos

100 gramos de tocino/panceta

750 gramos de asado de tira

450 gramos de zapallo amarillo

2 cucharadas de aceite

1 cebolla picada

3 dientes ajo

½ cucharada de perejil picado

2 cucharas de pimentón dulce

½ cucharada de comino

Sal y pimienta a gusto.

Preparación

Lavar el maíz y ponerlo en remojo la noche anterior a realizar la cocción. Hacer lo mismo con los porotos. Al día siguiente hervirlos juntos en agua con sal. Dejar cocer lentamente, removiendo con espátula de madera para evitar que se peguen. Cuando estén tiernos los granos, hay que agregar la carne cortada en trozos, el tocino y los chorizos también cortados, el zapallo, y dejar cocinar hasta que se espese. En simultáneo, rehogar la cebolla en las dos cucharadas de aceite y los ajos picados, agregar el pimentón, el comino, sal, pimienta. Servir el locro en plato sopero con una cucharada de cebolla.

Pastel de papas





Un plato rico y sencillo que le gusta a todo el mundo. Ideal para compartir con los más chicos.

Ingredientes

500 gramos de carne picada

1 cebolla

1/2 ají morrón.

1 cucharadita de pimienta

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de sal

Para el puré:

6 papas medianas

1 cucharada sopera de manteca o margarina

3 tazas de leche (720 ml)

1 cucharadita de sal

Preparación:

1. Lavar y pelar las papas. Cortarlas en cubo y hervirlas en agua hasta que al pincharlas se desarmen,como para hacer puré.

2. Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con una cucharadita de aceite. Agregar el morrón cortado chiquito, la carne picada y los condimentos, rehogar por 15 minutos. Condimentar.

3. Cuando las papas estén blandas, pisarlas y hacer puré, agregándoles la manteca, la sal y la leche.

4. Armar el pastel de papas y carne: colocar en una fuente para horno una capa de puré, luego cubrir con la preparación de la carne y luego cubrirla con una segunda capa de puré.

5. Si se quiere, se puede colocar queso fresco o rallado por encima de la "tapa" de puré para que se gratine. Meter al horno a 200 °C hasta que se haya dorado.

Panqueques exprés

Y porque el postre también ayuda a combatir el frío, una receta súper fácil de panqueques para saborear con dulce de leche o crema a la hora de la merienda o después de cenar.

Ingredientes (rinde 10 panqueques):

2 huevos

1 taza de leche

1 taza de harina

1 cucharada de manteca derretida

pizca de sal

Preparación: