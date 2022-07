Las vacaciones de invierno arrancaron oficialmente este lunes en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. El debut del receso escolar de mitad de año llegó con bajas temperaturas en el AMBA, pero sin frío extremo, ya que para este lunes se espera una máxima de 16 grados.



Contagiados por las imágenes del sur del país, donde se registran fuertes nevadas y los paisajes se encuentran cubiertos de blanco, no son pocos los usuarios que se preguntan en las redes sociales si este año volverá a nevar en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, tal como ocurrió por última vez en julio de 2007.

¿Puede volver a nevar en Buenos Aires?

Según el pronóstico del Servicio Meterológico Nacional (SMN), el clima esta semana en el AMBA será "benévolo" teniendo en cuenta los parámetros normales del invierno. Para este lunes se espera una temperatura máxima de 16 grados, mientras que el martes y miércoles habrá mínimas de 8 y 11 grados y máximas de 16 y 18 grados, respectivamente.

El jueves, será un día más bien primaveral: la mínima será de 11º y la máxima trepará hasta los 20º. El viernes y el fin de semana tampoco será muy frío. Las mínimas serán de 9, 8 y 10 grados respectivamente, y las máximas oscilarán entre los 16 y 18 grados. Cabe destacar que para toda la semana no se pronostican lluvias.

Estas condiciones climáticas atentan contra las esperanzas de que caiga nieve en la región metropolitana. “El frío no es una razón suficiente para que haya nieve, si no habría nieve en muchos lugares. Se necesita que haya condiciones muy frías, pero ese frío no tiene que estar cerca de superficies, sino que tiene que estar distribuido a lo largo de toda la atmósfera; desde la nube hasta el suelo las temperaturas tienen que ser bastante bajas, algo que no ocurre siempre”, explicó Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.

Además del frío extremo y las condiciones descritas anteriormente, se necesita que llueva y "como no hay probabilidades de lluvias, es poco probable que caiga nieve”, agregó.

Si bien es poco probable que vuelva a nevar en la Ciudad este año, no es imposible que suceda. Así lo explicaron desde el SMN: “Efectivamente, puede volver a nevar en la Ciudad de Buenos Aires, lo que no podemos asegurar es que vaya a nevar este año”.

¿Qué condiciones tienen que darse para que nieve en Capital Federal?

“Las condiciones ideales para generar una nevada contempla la conjunción del perfil de temperatura correcta de una ola polar, con temperaturas cercanas a los 0 grados entre la base de la nube y el suelo, cercana de los 0 grados en el suelo, y la presencia de humedad y precipitaciones”, remarcaron los especialistas del organismo.

Y detallaron que estas condiciones “no suelen darse habitualmente en la Ciudad de Buenos Aires, porque requiere que la masa de aire polar tenga ciertas características que son difíciles de encontrar en la zona del Río de La Plata”.

¿Cuántas veces nevó en Buenos Aires?



El 22 de junio de 1918 se produjo la primera de las dos nevadas que ocurrieron en la zona metropolitana bonaerense.

En volumen, la nieve caída en ese año superó ampliamente a la registrada casi 90 años después, cuando el 9 de julio de 2007 tuvo lugar la segunda nevada.

Durante esa jornada patria, la temperatura se ubicó entre 0.6 °C y 1.7 °C y la caída de nieve en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prolongó desde el mediodía​ hasta la madrugada del día siguiente.